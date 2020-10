De 'TOP-pers': Siem en Marry 70 jaar lid van hun korfbalcluppie

Ze zijn 'TOP-pers' in hart en nieren. Maar liefst zeventig jaar zijn Siem Koster en Marry Inberg lid van hun favoriete korfbalcluppie TOP uit Vroomshoop. En voelen zich nog altijd volop betrokken bij het wel en wee van de vereniging. Siem: "Normaal gesproken ben ik vaak van de partij, maar door corona gaat dat helaas nu even niet."

Ze tellen intussen respectievelijk 84 en 85 lentes, Siem en Marry. Maar weten nog als de dag van gisteren dat ze lid werden. Siem: "Wat me altijd zo heeft aangetrokken, is hoe het er aan toe gaat bij het korfballen. Bij voetbal bijvoorbeeld hoor je nog wel eens een vloek of scheldwoord, bij het korfballen niet. Misschien is dat ook omdat er vrouwen meedoen. Het is zodoende meer een familiesport. En dat vind ik juist het mooie eraan."

Opgegroeid met korfbal

Siem kan zich dan ook geen leven zonder korfbal voorstellen: "Ik kwam erbij als jochie van veertien. Ik ben echt met het korfballen opgegroeid en opgevoed. 'Ken' niet anders."

Zelf speelde de ex-preses van TOP, enkele jaren geleden uitgeroepen tot erevoorzitter, tot aan zijn vijftigste actief mee. "Daarna ben ik nog tot circa mijn 65ste scheidsrechter geweest. En hield me bezig met bestuurlijke taken."

Broze gezondheid

Marry kwam tot circa haar dertigste in actie als speelster. Daarna begeleidde ze pupillen en in een later stadium veteranenelftallen. Dat deed ze zelfs tot nadat ze de zeventig was gepasseerd. Momenteel verblijft ze in zorgcomplex Het Flierborgh.

Waar Marry met een broze gezondheid kampt, gaat het met Siem goed. Zoals de rest van de club tijdens een van de laatste vergaderingen vol bewondering toekeek dat hij ineens een tablet tevoorschijn haalde. Daar waar menig lid de vergaderpunten voor die avond had uitgeprint, sloeg Siem ze er digitaal op na. "Ja, haha, dat vonden ze blijkbaar toch wel bijzonder", kan hij er wel om lachen.

Serenade

Siem en Marry werden recent in het zonnetje gezet. Kregen een serenade van een orkest en hen werd door de club een etentje aangeboden. Bij die gelegenheid wist Marry te melden dat ze niet zeventig, maar eigenlijk al 72 jaar lid is. "Maar we hebben toch maar de officiële registratie van de club aangehouden en die ging uit van zeventig jaar", aldus TOP-woordvoerder Enno de Boer.

De Boer wil er nog wel even aan toevoegen dat TOP de oudste club van Vroomshoop is. "We zijn van 1938. Er zijn daar nog weleens misverstanden over, maar we hebben het ooit uitgezocht en zijn om precies te zijn een maand ouder dan de lokale gymclub LOVA."

Familiesport

Overigens zijn beide jubilarissen aangetrouwde familie van elkaar. Siems echtgenote Weija, die vier jaar geleden na een ziekbed overleed, is namelijk de zus van Marry. Zij was op haar beurt getrouwd met wijlen Jan. "En ja", zo beaamt Siem het vermoeden: "We kenden elkaar alle vier via het korfballen..."

In hart en nieren

Nee, ook nadat hij geen actieve rol meer binnen 'zijn' cluppie vervulde, heeft Siem geen seconde overwogen zijn lidmaatschap op te zeggen. "Vanwege corona gaat dat nu helaas even niet, maar normaal gesproken ben ik tijdens thuiswedstrijden steevast van de partij. En dan bijkletsen met de andere oude leden. Want daar lopen er wel meer van rond. Al zijn die dan weer niet zo oud als ik. Maar mijn lidmaatschap opzeggen zal ik nooit doen. Ik blijf korfballer in hart en nieren."