Nog steeds veel vraagtekens over in Zwolle gevonden wapens

Er is nog altijd veel onduidelijkheid over de wapens die een maand geleden werden gevonden op een perceel aan de Schellerdijk in Zwolle. Ook is er nog niemand aangehouden.

Nadat de politie op 8 september na een tip op de wapens was gestuit, werd het terrein dagenlang bewaakt door bewapende agenten in kogelwerende vesten en politiehonden. Ook defensie werd opgeroepen om onderzoek te doen naar de wapens.



Het politie-onderzoek richt zich op de herkomst van de wapens, maar ook of de wapens gebruikt zijn bij geweldsincidenten in Zwolle. Dat onderzoek is nu, ruim een maand na de vondst, nog steeds niet afgerond. "De wapens worden onderzocht op de aanwezigheid van mogelijke sporen. Ook wordt er gekeken naar de herkomst van de wapens", herhaalt een woordvoerder van de politie.

"In belang van het onderzoek dat plaatsvindt, kan niets gezegd worden over het aantal wapens, om welk type het gaat of waar ze bewaard worden."



Zwolse drugsoorlog

De zorgvuldigheid waarmee de politie omgaat met het onderzoek, lijkt te zijn ingegeven door de drugsoorlog in de stad. Het afgelopen jaren waren er meerdere geweldsincidenten in Zwolle.



"Tijdens het onderzoek wordt gekeken of de wapens gebruikt zijn. Daarbij wordt ook gekeken of de wapens wellicht zijn gebruikt bij schietincidenten die in de stad Zwolle hebben plaatsgevonden. Bij een dergelijke vondst en eerdere incidenten in de buurt, wordt altijd gekeken of het een met het ander te maken kan hebben", besluit de woordvoerder.