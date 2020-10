Provincie Overijssel stelt subsidie beschikbaar: "Meer thuiswerken of op een duurzame manier naar het kantoor"

Om werkgevers tegemoet te komen, wordt er een thuiswerkplan opgesteld. "Samen met die werkgever bekijken we wat nodig is om werknemers thuis te laten werken. Want juist in deze coronacrisis proberen we het thuiswerken te stimuleren en de thuiswerkplek zo optimaal mogelijk in te richten", vertelt gedeputeerde Bert Boerman.

E-bikes

In sommige gevallen is het niet mogelijk om vanuit huis te werken. De provincie Overijssel wil deze werknemers stimuleren om met de fiets naar het werk te gaan en stelt daarom een deel van de subsidie beschikbaar voor de aanschaf van e-bikes en oplaadpunten. "Op deze manier wordt een gezonde levensstijl gestimuleerd en leidt het tot minder files op de weg. Dat zijn punten die het voor de provincie al interessant maken om hierin te investeren", aldus Boerman.



Bij Beaphar in Raalte wordt het gebruik van de fiets al langer gestimuleerd. "We hebben een analyse gemaakt waarin we hebben gekeken naar de woonplaats van onze werknemers en of zij eventueel met de fiets naar het kantoor kunnen komen. Werknemers die op zo'n vijftien kilometer van het werk wonen, komen nu op een e-bike", vertelt Beaphar-directeur Daan Aa.