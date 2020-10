Deel treinverkeer rondom Zwolle op de schop voor snellere verbinding richting het noorden

Tussen station Zwolle en Herfte worden de sporen verdubbeld van twee naar vier. Bij Herfte splitsen de sporen richting Emmen en Meppel. Met een zogenaamde ‘spoorslinger’ gaan treinen uit Meppel en Emmen straks over van de oorspronkelijke naar de nieuwe sporen.

Bovendien komt er bij Herfte een zogenoemde ‘dive-under’, waardoor treinen elkaar boven- en onderlangs kunnen kruisen. Hierdoor hebben de treinen naar Meppel en Emmen elk een eigen spoor en hoeven ze niet meer op elkaar te wachten.



Treinen hoeven bij Herfte niet meer op elkaar te wachten (Foto: ProRail)

Groeiend treinverkeer

De aanpassingen zijn nodig om het groeiende treinverkeer rond Zwolle op te vangen. Maar er is nog een voordeel, legt Christiaan Caan, projectmanager van ProRail, uit.



"Om ruimte te maken voor de twee extra sporen, bouwden we afgelopen jaar op het traject nieuwe viaducten over weg en water. De oude stalen spoorbruggen over de Nieuwe en Zalnese Wetering maken veel geluid en zijn op verschillende plekken in Zwolle goed te horen. In oktober worden de nieuwe sporen met nieuwe betonnen spoorbruggen in gebruik genomen. Het wordt hierdoor een stuk stiller."



De nieuwe brug is een stuk stiller (Foto: ProRail)

Hinder

Om de aansluitingen tussen de sporen te maken, rijden van woensdag 14 tot en met zondag 18 oktober geen treinen tussen Zwolle en Steenwijk, Hoogeveen en Dalfsen.

"Tot de zomer van 2021 werken we nog verder aan de dive-under en de twee oorspronkelijke sporen, die dan buiten dienst zijn", zegt Caan. "Hierbij vervangen we de oude stalen spoorbruggen over de Zalnese en Nieuwe Wetering door betonnen bruggen. Daarna is de spoorverdubbeling gereed, gaan alle sporen en de dive-under in gebruik en hoeven treinen van en naar Emmen of Meppel niet meer op elkaar te wachten. "