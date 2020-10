'Pratende' websites en geribbelde stoeptegels maken het leven met een beperking toegankelijk

Jan Meppelink uit Zwolle is blind. Met geleidehond Saartje en zijn taststok kan hij goed zijn weg vinden. Tenminste, als er geen obstakels op de vaste routes liggen: "Mensen hebben het niet eens in de gaten, ze zetten hun fiets op zo'n streep, of hun koffers op het perron. Maar die strepen zorgen ervoor dat ik weet wanneer ik op de goede plek sta. Het is schrikken als daar ineens iets in de weg staat."

De streep en de hond brengen Jan Meppelink veilig naar de bushalte (Foto: RTV Oost)

'Sta niet op onze strepen'

De stroken met geribbelde tegels zijn te vinden bij bushaltes en stations, en bij steeds meer openbare gebouwen. Zo weet Meppelink precies waar de ingang van het wijkcentrum is, of waar de bus stopt. Om mensen eraan te herinneren de geleidelijnen voor blinden en slechtzienden vrij te houden, duiken deze week overal posters op met de tekst: 'Sta niet op onze strepen, dat doen we liever zelf'.

Jan Meppelink is met het platform Toegankelijk Zwolle betrokken bij de aanleg van deze lijnen. "In Zwolle gaat dit heel goed, er komen steeds meer strepen bij. Maar het werkt alleen als niet alleen blinden weten waar ze voor zijn, maar iedereen. Daarom is zo'n actie ook nodig."

De campagne 'Sta niet op onze strepen' (Foto: RTV Oost)

Digitaal toegankelijk

Toegankelijkheid gaat over meer dan stoeptegels en invalidentoiletten. Ook digitale toegankelijkheid wordt steeds belangrijker. Met hulp van spraakherkenning en gesproken teksten kan Meppelink steeds beter websites 'lezen'. De overheid heeft ook de plicht eigen sites volledig toegankelijk te maken.

De praktijk is weerbarstiger, merkt Jan Meppelink als hij probeert uit te zoeken hoe je een coronatest moet aanvragen. In beeld is direct een opvallend venster te zien waar je op moet klikken voor een test, maar de gesproken tekst is een lange lijst met zeventien thema's en subthema's waar je helemaal door moet.

Hoe vraag je als blinde of slechtziende een coronatest aan? (Foto: RTV Oost)

"Hier moet je wel heel veel geduld voor hebben", lacht Meppelink. "Als ik nu echt zo'n test zou moeten doen, zou ik het opgeven en de telefoon pakken."

"Het kan anders, het kan beter"

Toegankelijk Zwolle maakt zich al jaren hard voor websites die voor iedereen werken, ook als je een beperking hebt. "Je ziet vaak dat het wel goed is bedacht, maar dat er toch een paar foutjes in zitten, knoppen die niet omschreven zijn, waardoor je net niet verder komt. Wij gaan daar achteraan, want het kan anders, het kan beter."

Toch is Meppelink positief over wat er inmiddels allemaal wel kan: "Het werkt vaak behoorlijk goed. Als het echt misgaat, is dat meer uitzondering dan regel. Dat was vroeger wel andersom."