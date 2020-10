Mogelijk alsnog een bezoekerslimiet voor kerken: hoe zit dat?

Vorige week kwam Staphorst volop in het nieuws. Er was landelijk veel commotie door de kerk in het dorp. Daar mochten 600 mensen voor de zondagsdienst komen. En dat terwijl het kabinet coronaregels voor bijeenkomsten heeft opgesteld. Die schrijven voor dat er in gebouwen een maximumaantal van dertig geldt.

Grondrecht

Om het antwoord te vinden hoe dat precies zit, moeten we de Nederlandse Grondwet induiken en doorbladeren naar artikel 6: Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging.

Daarin staat dat iedereen recht heeft op zijn of haar godsdienst of levensovertuiging. Dat is ook de reden waarom premier Rutte niet heeft getornd aan het maximum aantal kerkbezoekers. Er zijn wel coronaregels opgelegd, zo moeten kerken zich aan de hygiëneregels houden, ervoor zorgen dat de anderhalve meter afstand wordt bewaakt, moeten gasten reserveren en is een gezondheidscheck bij de deur verplicht.

Maas in de wet

Het klinkt wat vreemd dat het kabinet vandaag misschien tóch een bezoekersmaximum aan kerken zal opleggen. Toch is dat mogelijk vanwege een maas in de wet. Die schrijft namelijk voor dat er regels kunnen worden ingevoerd om ongeregeldheden te bestrijden of voorkomen, in het belang van het verkeer of om de gezondheid te beschermen.

Tijdens deze tweede coronagolf kan Rutte dus teruggrijpen op het feit dat de maatregelen er zijn om de gezondheid te beschermen. Want als er grote groepen mensen bij elkaar komen, kan het virus zich razendsnel verspreiden. Of de premier dat zal doen, moet vandaag blijken.

De Grote Kerk in Staphorst waar normaal gesproken 2500 mensen in passen (Foto: Eelco Kuiken)

Brabanthallen

Het nieuws dat de Brabanthallen in Den Bosch een ontheffing krijgt en wél 600 mensen mag ontvangen, heeft wellicht wat Staphorster wenkbrauwen doen fronzen.

In dit geval gaat de slogan 'alleen samen krijgen we corona eronder' niet helemaal op. Dat heeft met de regionale aanpak te maken. Er zijn landelijke maatregelen, maar elke veiligheidsregio mag voor een deel zelf de regels bepalen en ook ontheffingen verlenen.

Dispensatie

Voorwaarde voor een dispensatie is dat zo'n gebouw 'van groot belang voor de regio' moet zijn. Wat dat belang moet zijn en wat de ondergrens van 'groot' is, mogen de veiligheidsregio's zelf bepalen.

In theorie zou het dus kunnen dat een veiligheidsregio met een ontheffing alsnog 600 personen in een kerk toelaat, ook als de ministerraad vandaag bepaalt dat er maximaal dertig mensen mogen komen.