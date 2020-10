Expeditie Oost: stoepkrijten voor 75 jaar Verenigde Naties

''Hoe los je ruzies op? Hoe zorg je ervoor dat iedereen erbij hoort? Heel simpel en in het klein hebben we onze kinderen les gegeven over deze belangrijke thema's'', legt juf Tess uit.

De VN lijkt voor velen een ver-van-je-bed-show, dus in het kader van het 75 jaar bestaan wordt er op verschillende scholen in de provincie aandacht besteed aan wat de organisatie nou precies doet voor de wereld. Vandaag werden de lessen in Stegeren op speelse wijze uitgebeeld in een bordspel van stoepkrijt. ''Als we geluk hebben wordt ons stoepkrijt-bordspel ook nog een écht bordspel'', hoopt juf Hanneke.