Pas vrijdag besluit over maximumaantal mensen in kerk Staphorst

De Grote Kerk in Staphorst waar normaal gesproken 2500 mensen in passen (Foto: Eelco Kuiken)

De Hersteld Hervormde Gemeente in Staphorst gaat vrijdag een knoop doorhakken over het maximumaantal mensen in de kerk. Er staat die dag een gesprek met minister Ferd Grapperhaus op het programma.

Dat zegt secretaris Albert Bouwman van de kerk tegen het ANP. Vanmiddag vergaderde het bestuur van de kerk weer.

Afgelopen weekend kwam de kerk in het nieuws, omdat er drie diensten waren met maximaal zeshonderd bezoekers en er ook gezongen werd zonder mondkapje. Er passen 2.500 mensen in de kerk. De zeshonderd was op basis van de anderhalvemeterregel.

Eigenlijk geldt er een maximumaantal van dertig mensen in binnenruimtes. Wel is er een uitzonderingspositie voor kerken, vanwege het grondrecht op vrije godsdienst. Na dit weekend gaf Grapperhaus toch het advies om óók in kerken maar dertig mensen toe te laten.

Vrijdag gesprek

Vrijdag gaat minister Grapperhaus in gesprek met kerkorganisaties. Daarna gaat het kerkbestuur van Staphorst een beslissing nemen. "Stel dat daar vrijdag anders gedacht wordt over de huidige maatregelen en er meer verruiming komt, dan gaan we daar in mee", zegt Bouwman.