Raalter politiek geeft lucht aan oplaatverbod ballonnen

Een ballonnetje oplaten tijdens een herdenking of een ballonnenwedstrijd om te zien welke ballon het verst door de wind wordt weggeblazen. Als het aan vier partijen uit de gemeenteraad van Raalte ligt, is dat binnenkort verleden tijd.

Vanavond dient Ralph Mulders namens GroenLinks een voorstel in om een verbod op het oplaten van ballonnen in zijn gemeente in te stellen. De fracties van PvdA, D66 en Burgerbelangen hebben al aangegeven het voorstel van GroenLinks te steunen.

Gevaar voor natuur en landbouwdieren

Volgens Mulders veroorzaken opgelaten ballonnen een gevaar voor onder meer natuur en landbouwdieren, omdat de ballonnen na hun vlucht regelmatig in weilanden en natuurgebieden belanden.

“Restanten van ballonnen, maar ook de touwtjes, zijn vaak onderdeel van zwerf- en drijfvuil. Deze restanten worden opgegeten door vissen, vogels en amfibieën,” stelt Mulders in zijn voorstel.

Brandende wensballonnen verbieden

Een besluit over het voorstel van GroenLinks valt vermoedelijk in de gemeenteraadsvergadering van donderdagavond. Tijdens die vergadering praten de politici over de nieuwe algemene plaatselijke verordening (apv) van Raalte.

Het voorstel van het college van burgemeester en wethouder is om in elk geval het oplaten van (brandende) wensballonnen te verbieden. Of het verdergaande voorstel van GroenLinks in de plaatselijke veiligheidsregels wordt opgenomen, is afhankelijk van de steun van onder meer de coalitiepartijen CDA, Gemeentebelangen en VVD.