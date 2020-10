Steenwijkerland trekt definitief stekker uit Family Fun Zone langs A32

Het is een dossier met een lange geschiedenis. In 2013 al werd de vergunning verleend voor een zogenaamde 'hypermarkt'. Dat is een complex met een grote supermarkt die ook huishoudartikelen verkoopt. In Frankrijk is dit een bekend fenomeen, met grote ketens zoals de E.Leclerc.

Meteen was er kritiek, vooral vanuit de binnenstad van Steenwijk. De ondernemers vonden dat het grote plan een leegloop uit de binnenstad zou veroorzaken.

Raad van State

Het leidde tot een zaak bij de Raad van State. Die veegde in 2018 alle bezwaren van tafel. Daarom leek de hypermarkt er twee jaar geleden dan toch echt te komen.

Maar een jaar later hield de gemeente de hypermarkt toch tegen, omdat het niet goed zou zijn voor de binnenstad. "We willen allemaal graag een aantrekkelijke, compacte en leefbare binnenstad. Wanneer er een hypermarkt zou zijn gekomen met soortgelijke winkels, dan zou dat niet goed zijn geweest voor het centrum van Steenwijk", zei de wethouder toen.

Family Fun Zone

Toen een streep door de hypermarkt werd gezet, werden er plannen gemaakt voor een Family Fun Zone op dezelfde plek. Volgens de projectontwikkelaar moet het een plek worden met een hotel, restaurants en andere horeca-activiteiten.

Maar daar gaat nu, ruim een jaar na het schrappen van de hypermarkt, ook een streep doorheen. De gemeente laat aan RTV Oost weten dat projectonwikkelaar Focus Real Estate niet binnen een 'redelijke termijn' is begonnen met de bouw. Volgens de gemeente is die termijn 26 weken. Daarom is de vergunning ingetrokken.