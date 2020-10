Zwolse zangeres Esther Groenenberg speelt in Held Voor Eén Dag

Esther Groenenberg uit Zwolle zingt en schrijft al haar hele leven lang liedjes. Ze is een echte powervrouw in de muziek en laat dat op het podium zien in prachtige theaterproducties zoals in haar tribute aan Carole King en Back to the Garden met liedjes van Joni Mitchel, Janis Ian en andere vrouwelijke singer-songwriters. Esther zingt de onvergetelijke nummers net zo makkelijk.

Muzikaal Assendorp

Haar wortels liggen in Assendorp, net als die van haar ouders en haar grootouders. "Mijn moeder en haar zussen hebben heel wat verhalen over de dingen die ze meemaakten met Cuby en de Blizzards en Herman Brood hier in de straten van Assendorp. En nee, die ga ik hier niet herhalen, ze waren keurige gereformeerde meisjes, hahaha!" Esther is er een aantal jaren geleden weer neergestreken met haar zoon en man Dirk Schreuders die we kennen van Her Majesty en Hanna van Hendrik. Esther en Dirk schreven vorig jaar samen ongeveer de helft van de liedjes voor Hanna van Hendrik, inclusief de titelsong Hart van mij Heden, vertolkt door Her Majesty en Naomi van der Linden.

Helden achter de voordeur: 'Net wél of net niét?'

Nu is ze samen met Dirk gevraagd mee te doen in Held Voor Eén Dag. Een heel persoonlijk muziektheaterstuk met zelf meegemaakte en verzonnen verhalen en liedjes, vertelt Magda Nij Bijvank. "Soms heel groot, soms heel klein. Maar het woord 'held' is hier op een andere manier bedoeld dan je in eerste instantie zou denken. Niet omdat je iemand uit het vuur of water redt, maar over gewone mensen zoals jij en ik. Iedereen heeft momenten in zijn leven waarop je iets net wél of net niét durft. Ik wil het eigenlijk hebben over helden achter de voordeur. Je buurman bijvoorbeeld, die iets doet wat voor hemzelf echt een heldendaad is en wat jij misschien helemaal niet hebt meegekregen." Magda leerde Esther en Dirk goed kennen bij Hanna van Hendrik, dat geregisseerd werd door Liesbeth Colthof, een bekroonde regisseuse van vele voorstellingen van de Toneelmakerij. Liesbeth wordt geroemd omdat ze - ook voor jongeren - grote thema's klein en toegankelijk maakt. Ook hier laat Liesbeth Colthof haar licht over de voorstelling schijnen. Ze is onder de indruk van de verhalen en de liedjes, zegt ze desgevraagd. Kijk hier verder naar een sneakpreview van Held Voor Eén Dag:

