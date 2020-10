Derby SVVN - DES en andere Overijsselse wedstrijden live te zien bij RTV Oost

In tijden waarin er geen publiek welkom is bij voetbalwedstrijden biedt RTV Oost uitkomst. Zo zijn, onder andere, de Nijverdalse derby SVVN - DES en het Oldenzaalse onderonsje tussen Quick'20 en De Esch komende zaterdag live bij ons te volgen.

In de 3e klasse D staat dit weekend de clash tussen SVVN en DES op het programma. De uitzending hiervan vangt aan om 14.25 uur, vijf minuten voordat het eerste fluitsignaal klinkt op Sportpark Groot Lochter.

De wedstrijd is te bekijken via ons YouTube-kanaal, maar ook op de website en in de app van RTV Oost.

Quick'20 - De Esch

De Oldenzaalse burenruzie tussen Quick'20 en De Esch in de 2e klasse H wordt niet uitgezonden door RTV Oost, maar is komende zaterdag om 15.00 uur wél te zien op onze website en in onze app.

Raalte - Haarle

Het zondagvoetbal komt eveneens aan bod. Dan staan de camera's van RTV Oost opgesteld in de 4e klasse G, langs de lijn bij Raalte - Haarle. Pim Paalhaar is de verslaggever ter plekke en zijn reportage is 's avonds vanaf 20.30 uur te zien in De Oosttribune.

