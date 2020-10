Inwoners Bathmen lijken zich goed te houden aan vrijwillige lockdown

In Bathmen is het rustig op straat door de vrijwillige lockdown (Foto: RTV Oost / Jolande Verheij)

In Bathmen is het rustig op straat door de vrijwillige lockdown (Foto: RTV Oost / Jolande Verheij)

De inwoners van Bathmen lijken zich goed te houden aan de vrijwillige lockdown. Door een sterk toenemend aantal coronabesmettingen is een aantal sportverenigingen tot zeker maandag op slot gegaan en heeft het plaatselijke café de deuren tijdelijk gesloten. Burgemeester Ron König heeft de inwoners van Bathmen vorige week een brief gestuurd waarin hij vraagt de coronamaatregelen goed in acht te nemen.

Verslaggever Jolande Verheij is de hele ochtend al in Bathmen. "Misschien is het ook vanwege het weer best rustig, maar er zijn toch best nog wel mensen op straat", ziet ze. "Mensen die bijvoorbeeld de kinderen van school halen of naar een winkel gaan. Maar wat wel opvalt, is dat echt iedereen eerst een mondkapje op doet voor de winkel betreden wordt."

Weer gedwongen thuis

In een tuin is een wat oudere man aan het werk. Hij vertelt dat hij nu weer gedwongen thuis zit en verwijt dat toch min of meer de jongeren, die het virus verspreid hebben. In Bathmen zouden het voornamelijk jongeren zijn die besmet zijn met het virus. Niemand uit het dorp zou op dit moment in het ziekenhuis liggen vanwege het virus.

Volgens verslaggever Verheij wordt er vandaag toch meer dan gemiddeld op de regels gelet. "Bijvoorbeeld die mededelingen dat maar een beperkt aantal mensen een winkel binnen mag, die worden toch weer net iets duidelijker neergezet of opgehangen. Dat is wel opvallend."

Hart onder de riem

In de brief die de burgemeester eerder aan de inwoners schreef, stak hij de mensen aan het slot een hart onder de riem. "In de ruim twee jaar dat ik uw burgemeester ben, heb ik Bathmen leren kennen als een hecht, actief en saamhorig dorp. Ik heb er veel vertrouwen in dat Bathmen dankzij deze eigenschappen de corona-uitbraak snel onder controle krijgt. Ik wens alle zieken veel beterschap. Pas goed op uzelf en op uw naasten, ik wens u alle goeds."