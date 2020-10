Droge zomers deels te wijten aan ons eigen watersysteem: "Afvoer te hoog"

Droogte in het voorjaar en in de zomer. Het is geen nieuw fenomeen, want de afgelopen jaren hebben we daar telkens mee te maken. Maar, het is niet minder gaan regenen, juist meer. Waar gaat water dan naartoe?

In Nederland is de neerslaghoeveelheid in de periode 1910-2019 gelijkmatig gestegen van 692 millimeter naar 873 millimeter. De grootste stijging vindt plaats in de winterseizoenen.

Meer regen en toch vaak last van droogte. Hoe kan dat? Volgens onderzoeker waterbeheer van Universiteit Twente en HKV Michiel Pezij is er in de winter vaak een neerslagoverschot en in de zomer een neerslagtekort.

"In de zomer is er sprake van meer verdamping en wordt er meer water gebruikt. Maar, er wordt ook veel water afgevoerd naar het IJsselmeer en naar de Noordzee."

Watersysteem gericht op afvoeren van water

"Het watersysteem is honderd jaar geleden opnieuw ingericht. Zodanig om een snelle waterafvoer mogelijk te maken", vertelt de onderzoeker.

"Dat betekent dat wanneer het regent er relatief minder water in de bodem opgenomen wordt. Dat wordt meteen afgevoerd. Een groot deel van de neerslag zou in de grond moeten trekken en dat gebeurt nu niet", aldus Pezij.

"We doen op dit moment het maximale om water aan te voeren"

Het op peil houden van de waterstanden gebeurt door de waterschappen. Er wordt niet alleen maar water afgevoerd. Er wordt ook water aangevoerd naar hogere delen van het land.

"Dat gebeurt met heel veel gemalen", vertelt Sander Habing van Waterschap Drents Overijsselse Delta. "We doen op dit moment het maximale om water aan te voeren en veel meer water dan dit kunnen we niet aanvoeren, want daar is geen ruimte voor."

Volgens Pezij is water vasthouden en bergen een belangrijke strategie om droge gebieden, die afhankelijk zijn van neerslag, te voorzien van water. Daar is dan wel ruimte voor nodig en dus moet de politiek keuzes maken.

"Je kunt je voorstellen dat de waterschappen willen dat areaal aan landbouwgrond verkleind moet worden. En je kunt je ook voorstellen dat veel boeren het daar niet mee eens zijn. Dus dat is een politiek spel, wie houd je tevreden?"