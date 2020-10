Excelsior'31 diep in verlenging uitgeschakeld in KNVB Beker, DOS Kampen fors onderuit

Excelsior'31 en DOS Kampen zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de KNVB Beker. In Rijssen ging Excelsior'31 diep in de verlenging onderuit tegen Groene Ster, dat in de 119e minuut via een strafschop de winnende 2-3 binnenschoot. Derde Divisionist OFC was een maatje te groot voor eersteklasser DOS Kampen: 7-1.

Alle goede bedoelingen van Excelsior'31 konden razendsnel overboord, want de ploeg van trainer Jurjan Wouda keek al na drie minuten tegen een achterstand aan. Verdediger Stijn Beverdam verschalkte zijn eigen doelman Anthony van Zaltbommel: 0-1.

Excelsior'31 had het lastig tegen de nummer vier van de Derde Divisie Zondag en kwam maar mondjesmaat op de Limburgse helft. Vijf minuten voor de theepauze werd het dan ook 0-2. Dylan Zwartjes nam van grote afstand het Rijssense doel onder vuur, maar Van Zaltbommel ging niet vrijuit en kon de bal uit het net vissen.

Excelsior'31 keert het tij

Op slag van rust deed Excelsior'31 dan toch nog wat terug. Een afgeslagen hoekschop belandde voor de voeten van Niek Davina, die uit het niets voor de 1-2 zorgde. Het kwartiertje pauze deed Excelsior'31 goed. De thuisploeg kwam beter in de wedstrijd en kreeg halverwege de tweede helft een penalty. En daar maakte Hakim Ezafzafi dankbaar gebruik van. De spits stuitte in eerste instantie nog op de sluitpost van Groene Ster, maar de rebound liet hij niet onbenut: 2-2.

Verlenging

Daarna golfde het duel op en neer en kregen beide ploegen kansen op de overwinning, maar gescoord werd er niet meer in de reguliere speeltijd en dat betekende verlengen. Ezafzafi kreeg in de eerste helft van de verlenging een enorme kans om de belangrijke 3-2 tegen de touwen te koppen, maar voor open goal knikte hij naast.

Aan de andere kant kreeg ook Groene Ster opgelegde kansen. Het was echter aan Van Zaltbommel te danken dat Excelsior'31 in leven bleef. De goalie maakte zijn foutje meer dan goed met sterk keeperswerk.

Penalty Groene Ster

Maar Van Zaltbommel werd toch gepasseerd in de verlenging. Groene Ster kreeg in de 119e minuut een strafschop en daar wist Dylan Zwartjes wel raad mee. Hij schoot de 2-3 binnen en maakte daarmee een einde aan de bekerdroom van Excelsior'31.

DOS Kampen fors onderuit bij OFC

Op het veld van het Amsterdamse OSV, waar gespeeld werd omdat OFC geen goede lichtinstallatie heeft, verliep het aanvankelijk precies zoals verwacht. OFC had de bal, terwijl DOS Kampen de verdedigende stellingen innam. Maar het was wel de Overijsselse eersteklasser die verrassend op voorsprong kwam. Erik Rotman legde de bal op kenmerkende wijze panklaar, waarna Twan Knul scoorde: 0-1.

Vervolgens nam Derde Divisionist OFC het heft weer in handen. Nadat DOS Kampen na een halfuur nog goed weg kwam toen OFC de paal raakte, was het luttele minuten daarna wél raak. OFC profiteerde van knullig balverlies en Mukhtar Suleiman zorgde voor de 1-1. DOS Kampen kreeg het steeds lastiger, maar treffers vielen er niet meer in het eerste bedrijf.

Doelpuntenfestijn na rust

Maar nog geen dertig seconden na het fluitsignaal voor de tweede helft werd het al 2-1 via Bilal El Amrani. Dat was de opmaat naar meer en de ondergang van het Overijsselse verzet, want tien minuten later deed El Amrani het nog eens dunnetjes over: 3-1.

Binnen het uur gooide Mukhtar Suleiman het duel definitief in het slot door de 4-1 aan te tekenen. OFC had de smaak te pakken en niet viel later werd het ook nog 5-1 en 6-1 via Niels Springer. Het slotakkoord was voor Victor van der Linde, die de eindstand op 7-1 bepaalde.

