Wat vind jij: Er moet een straf komen voor mensen die slachtoffers filmen na een ongeluk

Een foto nemen of filmen na een ernstig ongeluk. Mensen maken zich er volgens partijen in de Tweede Kamer nog te vaak schuldig aan. Als het aan deze partijen ligt, is dat binnenkort strafbaar.

CDA, PvdA en GroenLinks dienen in de Tweede Kamer samen een wetsvoorstel in waarin zij pleiten voor maximaal een jaar gevangenisstraf of een boete van maximaal 21.750 euro als foto's of filmpjes van slachtoffers online worden gezet.

Extra leed voor nabestaanden

"Die sensatiezucht is kwalijk", zegt Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg (CDA) bij RTL Nieuws. "Dat is een onacceptabele inbreuk op iemands privacy en het berokkent het slachtoffer of de nabestaanden extra leed."



Wat vind jij? Moet er een straf komen voor mensen die slachtoffers filmen na een ongeluk? Of gaat straffen te ver? Stem op onze stelling en discussieer mee in de reacties, hier of op Facebook.