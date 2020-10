Hogeschool Tio, met vestiging in Hengelo, beste kleine hogeschool volgens Keuzegids hbo 2021

Hogeschool Tio, onder meer ook gevestigd in Hengelo, is door de Keuzegids hbo 2021 uitgeroepen tot beste kleine hogeschool van Nederland. Saxion Next in Deventer staat op plek drie in deze categorie. Bij de middelgrote hogescholen staat ArtEz (Enschede en Zwolle) op plek vier. Windesheim in Zwolle is nummer twee bij de grote hogescholen; hier wordt de lijst aangevoerd door Avans, dat meerdere vestigingen in Noord-Brabant heeft.

De Keuzegids, die vandaag is verschenen, geeft onafhankelijk advies en beoordeelt en vergelijkt de kwaliteit van ruim elfhonderd hbo-opleidingen. De Keuzegids hbo 2021 is samengesteld door een onafhankelijke redactie. De Keuzegids bevat een kwaliteitsvergelijking van verwante opleidingen in het hoger onderwijs. Elk jaar verschijnt er een nieuwe uitgave, met de meest actuele ontwikkelingen in de onderwijswereld en kwalitatieve oordelen over opleidingen in het mbo, hbo of wo.

"Tio voert dit jaar de Keuzegidsranglijst aan. Bijna alle opleidingen krijgen het predicaat topopleiding, waarbij International Business Management in Amsterdam en Utrecht de echte uitblinkers zijn", aldus de Keuzegids. Het is het tiende jaar dat Tio's hbo-opleidingen in de richtingen van hospitality, toerisme en business op één staan en door de Keuzegids hbo als beste beoordeeld worden. Daarnaast is Tio in de gids verkozen tot beste kleine hogeschool. Van kleine hogeschool is sprake bij vijftig tot zeshonderdvijftig eerstejaars en minstens vier beoordeelde opleidingen in twee verschillende richtingen.

Beste hotelschool

Tio's opleiding Hotel- en Eventmanagement staat met 93 (van de 100) punten op een gedeelde eerste plaats en gaat daarmee voor het zevende jaar aan kop. Ook Tio-studente Annoek van Bentem is enthousiast. "De studie bevalt heel goed. Tio is kleinschalig en persoonlijk. Daarnaast komen de docenten uit de praktijk, waardoor de theorie aan persoonlijke verhalen wordt gekoppeld. Dit maakt het natuurlijk extra interessant!"

Met negentig punten is Tio's businessopleiding voor het zevende jaar op rij de beste binnen het vakgebied. Die leiderspositie is een van de redenen waarom student Joris Drenth voor deze Tio-opleiding koos. "Het is een hele brede businessstudie die alles heeft. Van e-commerce tot finance, en van het bank- en beurswezen tot entrepreneurship. Bovendien is het al jarenlang de beste businessstudie van Nederland."

Toeristisch Management

Ook binnen het vakgebied toerisme scoort Tio's opleiding Internationaal Toeristisch Management het best: met 86 punten staat de opleiding nu voor het tiende jaar op rij op nummer één. Tio-studente Kim Teleng onderschrijft de positieve uitslag: "Ik vond de reiswereld heel interessant, maar kom oorspronkelijk uit de evenementenwereld en wilde me ook daarin blijven ontwikkelen. Met deze opleiding bood Tio voor mij het hele plaatje. De kansen die ik heb gekregen dankzij Tio kan niemand me meer afnemen."