Oud-politieman: "Ontploffende granaten Zwolle hadden niets te maken met Bar Bruut"

De twee granaten die vorig jaar ontploften in een kinderrijke buurt in Zwolle- zuid werden gegooid in verband met problemen in de privésfeer. Dat zegt een oud-politieman die in het huis woont, waaromheen de granaten ontploften. "De vrouw van mijn zoon had een persoonlijk conflict met iemand. Diegene heeft dit gedaan." De granaatexplosies hadden enorme impact in de buurt. "Ik lig nog steeds te gillen in mijn slaap."

Door de explosies raakten gevels van omliggende huizen beschadigd en verschoven auto's van hun plek. Een van de granaten werd op het platte dak van het tuinhuisje gegooid, maar rolde door en kwam terecht in de tuin van de buurman. Die stond op punt om naar het werk te gaan en ontsnapte maar net aan de dood.

Bar Bruut

De oud-politieman heeft voor zijn bewering over het privéconflict geen bewijzen. Tot nu ging de buitenwereld er vanuit dat de granaten te maken hadden met een conflict rondom Bar Bruut in Zwolle, de zaak van zijn zoon. Bij dat etablissement werd een aantal maanden voor de ontploffing een granaat aan de deur gehangen. Begin dit jaar gebeurde dat nog een keer.

"Ik weet ook wie die tweede keer de granaat aan de deur heeft gehangen", zegt de oud- politieman. "Diegene heeft een markant loopje. En ik weet dat hij contact heeft met degene die er voor heeft gezorgd dat er bij mijn huis granaten ontploften."

Lekken uit geheime stukken

De oud- politieman deed zijn uitspraken vandaag in een rechtszaak tegen hem en zijn zoon. Ze worden ervan verdacht geheime stukken te hebben gelekt richting RTV Oost. Het gaat om stukken uit een zogenoemd Bibop-onderzoek, waarin geldstromen worden onderzocht. De zoon had net Bar Bruut gestart en er waren vermoedens dat er rond de financiering zaken niet in de haak waren. Tot die tijd werd er geen vergunning verstrekt.

De zoon en zijn vader voelden zich enorm tegengewerkt door de gemeente. "Daarom besloot ik de journalist van RTV Oost te laten weten dat er niets aan de hand was met Bruut en mijn zoon. Toen heb ik met RTV Oost afgesproken in Nijverdal en de conclusie van het rapport laten zien." Daarin staat dat er 'geringe mate van gevaar is en dat de vergunning verstrekt kan worden.'

Volgens de vader heeft hij daarmee geen overtreding begaan. "Ik heb het rapport niet laten zien. Alleen de conclusie en die zou toch bekend worden gemaakt."

Strafbaar

Maar het Openbaar Ministerie vindt het tegendeel. "Meneer wist dat het strafbaar was om een Bibop-onderzoek te lekken. Dat stond er letterlijk op. Zijn zoon wist dat zijn vader met de pers ging praten, want dat blijkt uit de afgeluisterde telefoongesprekken tussen hen. Ze hebben dus samen een misdrijf gepleegd." Het OM heeft tegen beide mannen een werkstraf van 40 uur geëist.

In het voortraject richting de rechtszaak was er nog commotie, omdat er een vermoeden was dat de RTV Oost- journalist ook was afgeluisterd. In het kader van bronbescherming zou dat een doodzonde zijn. Maar uit het politiedossier blijkt niet dat ook de journalist is afgeluisterd. Alleen de telefoongesprekken van vader en zoon komen voor in het politieonderzoek. Zij werden afgeluisterd, nadat de granaten waren ontploft.

De rechtbank laat over twee weken weten of de oud-politieman en zijn zoon straf krijgen voor het 'lekken' van de conclusie richting RTV Oost.