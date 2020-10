Go Ahead Eagles is eruit met Mulenga, ervaren spits tekent voor één seizoen

Beide partijen waren al een tijdje in gesprek met elkaar, nadat Mulenga tijdens een proefperiode een goede indruk had achtergelaten.

Trefzeker voor FC Utrecht

Voor Mulenga wordt het een terugkeer naar Nederland. De Zambiaan kwam tussen 2009 en 2014 uit voor FC Utrecht. In de eredivisie was hij 39 keer trefzeker. Na zijn periode in de Domstad vertrok Mulenga naar Turkije. De laatste jaren speelde hij in China.

"Niet in de weg staan"

Met zijn ervaring wil Mulenga bij Go Ahead Eagles ook een soort mentor zijn voor de jongere spelers. "Talentvolle jongens behoeden voor het maken van fouten. Op en buiten het veld. Als je jong bent, denk je alles te weten. Je hebt je eigen mening en denkt dat je eigen weg de enige weg is die naar succes leidt. I’ve been there and done that. Met mijn levenservaring kan ik spelers behoeden voor de fouten die ik zelf heb gemaakt toen ik jong was. Natuurlijk speel ik zelf ook graag, maar de jonge spelers in onze selectie hebben het grootste gedeelte van hun voetbalcarrière nog voor zich liggen. Ik wil hen daarom niet in de weg staan, maar juist helpen om zichzelf te verbeteren."



Mulenga zat sinds deze zomer zonder club. Daarom kan Go Ahead Eagles hem ook na de transferdeadline van afgelopen dinsdag contracteren.

Nog niet speelgerechtigd

De spits is zaterdag in de uitwedstrijd tegen MVV nog niet speelgerechtigd. De Chinese voebalbond moet de overschrijving nog bekrachtigen en dat gebeurt naar verwachting volgende week.