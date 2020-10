Flinke boete voor sportschoolhouder in Ootmarsum die klanten ontving om te sporten in coronatijd

De rechter in Almelo heeft de eigenaar van een sportschool in Ootmarsum veroordeeld tot een boete van duizend euro. De in Duitsland wonende 53-jarige man bleek op 29 april, tegen alle coronaregels in, klanten te ontvangen die in zijn sportschool konden sporten.

Afgelopen april komt bij de gemeente Dinkelland een melding binnen dat een sportschool in Ootmarsum tegen alle coronaregels in open is. Een controleur die op 29 april poolshoogte neemt ziet dat er voor de sportschool een vrouw in sportkleding staat te wachten. Zij gaat naar binnen kort nadat een man in sportkleding via de zijkant het pand verlaat.

Als de controleur binnen kijkt, ziet hij de vrouw bezig op sportapparaten en in het gebouw is ook een medewerkster aanwezig. De eigenaar zegt dat hij na overleg met de gemeente toestemming had om één op één trainingen te geven. Een telefoontje naar het gemeentehuis wijst uit dat dat niet kan kloppen.

Niet zijn bedoeling

De sportschooleigenaar zei vandaag voor de rechtbank in Almelo dat het nooit zijn bedoeling was om de noodmaatregelen rond de coronapandemie te negeren. "Voor ons was het niet logisch om iets te doen wat niet mag", aldus de eigenaar. "Ons was gezegd dat we één op één training mochten geven."

Dat er eind maart, toen de eerste noodmaatregelen genomen werden, sprake was van onduidelijkheid bij ondernemers over wat wel en wat niet mocht, dat snapte de rechter nog wel. Maar de eigenaar had een maand later toch echt moeten weten dat hij niet open mocht zijn.