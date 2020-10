Negen maanden celstraf voortvluchtige pakketbezorger voor overval op bejaarde vrouw Haarle

De rechtbank in Almelo heeft een 23-jarige man uit Den Bosch veroordeeld tot negen maanden celstraf voor zijn rol bij een brute overval in augustus 2018 op een 75-jarige vrouw in Haarle.

Het slachtoffer werd midden in de nacht overrompeld door gemaskerde mannen die plotseling haar slaapkamer binnendrongen. De 23-jarige man bleek kort voor de overval ook al bij de woning geweest te zijn. Hij was pakketbezorger en had daar opgevangen dat de bewoners op vakantie zouden gaan. Dat klopte slechts ten dele, want de 75-jarige vrouw ging niet mee.

Hoewel bij de overval meerdere personen betrokken waren, is de 23-jarige de enige verdachte die is aangehouden. Een tas met spullen uit de woning van het slachtoffer werd in zijn woonplaats gevonden. Ook werd duidelijk dat er met zijn telefoon gebeld was met familie van het slachtoffer in de hoop de pincode van een gestolen pas te achterhalen.

Man is voortvluchtig

Twee weken geleden werd tijdens de zitting duidelijk dat de verdachte niet bij de rechtszaak aanwezig zou zijn. Hij werd vorig jaar door het gerechtshof voor een paar dagen uit voorlopige hechtenis geschorst om afscheid te kunnen nemen van zijn stervende grootvader in Den Bosch. Daar ging hij niet heen, de 23-jarige reed in één streep naar een vliegveld in Duitsland om naar Turkije te vliegen.

Sinds dat moment is de man spoorloos. Uit een brief, die door zijn advocaat voorgelezen werd, bleek dat hij ook geen zin heeft om weer in handen van de

politie te vallen.

Tegen de 23-jarige was 3 jaar cel geëist. De rechters in Almelo volgen die eis niet. Zij stellen dat niet vaststaat dat de man in de woning was, noch

dat hij betrokken was bij het geweld. Daarmee is hij alleen te veroordelen voor betrokkenheid bij een diefstal.

