Gewraakte Zwolse rechters in Satudarah-zaak kunnen aanblijven

Er worden geen nieuwe rechters op de strafzaak tegen de landelijke top van de inmiddels verboden motorclub Satudarah gezet. Dat heeft een speciale 'wrakingskamer' besloten. Volgens advocaten van het motorbestuur zijn twee Zwolse rechters bevooroordeeld in de zaak tegen onder meer oprichter Michel B. uit Enschede. De rechters velden onlangs vonnis in een soortgelijke zaak.

De vijfkoppige landelijke top van de verboden club wordt verdacht van het vormen van een criminele organisatie, drugs- en wapenhandel, afpersing en witwassen. "Met name op het punt van afpersing lijkt de rechtbank vooringenomen", zegt topadvocaat Nico Meijering.

De strafpleiter doelt dan met name op zogenoemde bad standings, waarbij een lid van een motorclub uit de vereniging wordt gezet na problemen. Diegene moet dan vaak een boete betalen. "Deze twee rechters hebben in een eerder vonnis tegen een lid van Satudarah een bad standing als afpersing betiteld. Terwijl het juist de vraag is of het afscheid nemen van een clublid wel als afpersing gezien kan worden."

Onpartijdig

Een speciale wrakingskamer heeft het standpunt van de advocaten bestudeerd, maar deelt die niet. "De bad standing waarover al uitspraak is gedaan maakt wel onderdeel uit van dit dossier, maar is er een van circa tien andere gevallen. En het vonnis in die ene strafzaak zegt op zich nog niets over de andere gevallen."

De wrakingskamer gaat er vanuit dat de rechters onpartijdig zijn. "Bovendien geldt dat bad standing voor het Openbaar Ministerie, naast bedreiging, mishandeling en diefstal, slechts één van de pijlers vormt ter onderbouwing van het bestaan van een criminele organisatie waaraan de verdachten hebben deelgenomen. Het enkele strafvonnis in de reeds gevoerde strafzaak zegt daarover nog niets."

De zaak tegen de landelijke top van de motorclub sleept al jaren voort. De vijf verdachten zijn al geruime tijd op vrije voeten.