Première speelfilm Lina ging anders dan gepland, maar de reacties zijn positief

Tien jaar nadat hij het idee kreeg, is de film 'Lina' van Hans Mulder vanmiddag in het Kulturhus in Borne in première gegaan. "Indrukwekkend, koude rillingen, emotionele reacties. En dat had ik wel verwacht", zegt Mulder over de eerste reacties. De film, over het verstandelijk beperkte meisje Lina dat een nieuw leven moet opbouwen in Hengelo, is dan ook bedoeld om mensen aan het denken te zetten.

"We zouden de première in eerste instantie in de bioscoop in Hengelo houden, maar door corona hebben we dat een tijdje geleden verplaatst naar het Kulturhus in Borne." Toen twee weken geleden de coronamaatregelen weer strenger werden, werd duidelijk dat ook die première aangepast moest worden. "Nu hebben we drie keer de première met steeds dertig mensen."

Integreren

Lina gaat over een verstandelijk beperkt tienermeisje dat na de scheiding van haar ouders, samen met haar twee zusjes - waarvan eentje borderline heeft - en moeder een nieuw leven op moet bouwen in Hengelo. Ze wordt onderdeel van een vriendengroep, maar komt er via die vrienden ook achter dat het internet niet altijd even veilig is.

"Het belangrijkste voor ons is dat we willen laten zien hoe moeilijk het is voor mensen met een beperking om te integreren in de maatschappij", vertelt Mulder. "Het is een zware film, die ik graag in het voortgezet onderwijs wil gebruiken. Ik wil met jongeren in contact om te laten zien dat mensen met een beperking veel meer kunnen dan we denken."

Lang project

Het eerste idee voor de film kwam een jaar of tien geleden, vertelt Mulder. Maar nadat hij in een paar jaar tijd noodgedwongen het project op pauze moest zetten, trokken sponsoren zich terug. "We hebben nu met een lager budget moeten werken. Daardoor hebben we professionele acteurs moeten afzeggen. Toen heb ik in eigen kring naar mensen gezocht. Semiprofessionele en amateur-acteurs, ook met een beperking. Maar de film heeft absoluut niet ingeboet aan impact. Dat blijkt wel uit de vele positieve reacties."

"De kop is eraf", kijkt Mulder terug naar de eerste van de drie premières. "De komende week draait de film ook nog in het Kulturhus." Daarna is het dus de bedoeling om de film op middelbare scholen te krijgen. "Ik denk dat de leraren maatschappijleer hier een mooi instrument mee hebben om de discussie aan te gaan."