Gemeenteraad ontvangt gebiedsvisie voor duizend nieuwe woningen in Zwolle

De gemeenteraad van Zwolle heeft van het college van burgemeester en wethouders een gebiedsvisie ontvangen voor de bouw van duizend nieuwe woningen in en rondom de Zwartewaterallee. Het gaat daarbij voornamelijk om de bouw van appartementen. In het visieplan worden ook plannen beschreven voor de aanpak van de verkeerssituatie in het gebied.

Het plan is door verschillende Vastgoedondernemers opgesteld in overleg met tweehonderd bewoners uit de omgeving. Zij hebben sinds vorig jaar de handen ineen geslagen om een plan op te stellen voor meer woningen en de aanpak van de verkeerssituatie in en rondom de Zwartewaterallee in Zwolle.

Woningen in verschillende prijsklassen

Onder andere het Deltion College, de wijken Holtenbroek en AA-landen zijn in de Zwartewaterallee te vinden. In totaal moeten er dus zo’n duizend woningen worden gebouwd. Het is de bedoeling dat er driehonderd woningen worden gebouwd in het betaalbare segment. Vierhonderd woningen komen in de middeldure klasse en de overige driehonderd woningen vallen in de duurdere klasse. Daarbij wil de gemeente dat er op een duurzame manier wordt gebouwd waarbij de natuur wordt behouden.

Duurzaamheid als uitgangspunt

Bij de ontwikkeling van de woningen wordt er al gekeken naar oplossingen voor klimaatveranderingen zoals zware regenval en hittestress. Daarbij denkt de bouwgroep aan bijvoorbeeld zonweringen en actieve verkoeling. Ook sluit de bouwgroep zich aan bij het doel om Zwolle in 2050 energieneutraal te laten zijn, door al een plan voor een warmtenet te ontwikkelen.

Wegen worden aangepakt

Door de bouw van de nieuwe woningen worden ook de wegen rondom het gebied aangepakt. Zo staat in het plan dat er twee kruispunten op de Middelweg met de Bachlaan en de kruising van de Zwartwaterallee met de Mozartlaan worden aangepakt.

De gemeenteraad gaat zich over de visie ontfermen en zal binnenkort met een besluit komen. Ook buurtbewoners mogen meedenken over de toekomst van dit gebied, geeft het college aan.