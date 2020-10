Dag van de Duurzaamheid: 'We moeten gewoon meer gaan betalen'

Daarom is het vandaag de Dag van de Duurzaamheid en ondanks dat we allemaal weten dat het anders moet en kan, is zo'n dag volgens Jos Keurentjes van de Universiteit Twente (UT) nog steeds nodig: “Wat je ziet is dat heel veel mensen, ook die best veel bezig zijn met duurzaamheid, vrij makkelijk vergeten om ook in hun eigen handelen rekening te houden met het milieu. En dus toch dat goedkope vliegtuig pakken naar Barcelona of goedkoop vlees eten.”

Keurentjes houdt zich op de UT bezig met duurzaamheid en het is volgens hem simpel uit te leggen wat het is: “We gebruiken meer energie en grondstoffen dan de aarde ons kan leveren en daarmee teren we in op de capaciteit van de aarde. Duurzaamheid is niet meer dan zorgen dat die zaken weer met elkaar in balans komen.”

Keurentjes maakt zich nog wel enigszins zorgen om de toekomst en heeft twijfels bij de vele kleine initiatieven: “Als elke gemeente zijn eigen manier van afval scheiden gebruikt levert dat weinig op, dat zij echt zaken die we op veel grotere schaal moeten aanpakken.”

We moeten meer betalen voor duurzaam vlees of minder eten Jos Keurentjes, UT

Volgens Keurentjes zeggen bedrijven vaak dat ze alleen produceren wat gevraagd wordt en consumenten willen niet meer betalen voor producten die op een duurzame wijze tot stand zijn gekomen: “Ik zeg altijd 'het moet kosten wat het kost', dat betekent dat veel dingen duurder worden, zoals vlees, en daar moet je voor betalen of minder ervan eten.”

Duurzaam project

Een voorbeeld van een duurzaam project is te vinden in Almelo. Koud water uit de Leemslagenplas wordt gebruikt om apparatuur van het iets verderop gelegen ziekenhuis van ZGT te koelen. Volgens Willem Dubbelman van Energiefonds Overijssel een ideaal project: ”Wat dit project mooi maakt is dat er een grote bron, een diepe plas is en een afnemer die zich twintig jaar lang wil binden.”

Koud water van de bodem van de Leemslagenplas wordt in een gesloten systeem naar een warmtewisselaar gepompt. Daar koelt het het warme water dat uit het ziekenhuis komt van 14 naar 8 graden. Vooral medische scanapparaten hebben binnen ZGT koeling nodig.

Het project kost 1,7 miljoen euro, voor een groot deel gefinancierd door Energiefonds Overijssel. Volgens Dubbeldam levert het een CO2 reductie op van 60 ton: “De totale capaciteit van de plas, wanneer die niet structureel opgewarmd wordt, is twee keer zo groot als wat we nu voor ZGT gaan gebruiken. Dus er kan nog meer energie uit gehaald worden.”

Niet voor huishoudens

“De besparing van energie is ongeveer vergelijkbaar met wat honderd huishoudens gebruiken”, Martin Slot is van uitvoerder NTP, volgens hem zijn het vooral bedrijven die gebruik zullen maken van dit koelsysteem en niet huishoudens: “We moeten het hebben van het hele jaar door koelen anders is het voor ons niet rendabel. Een huis hoeft alleen in de zomer gekoeld te worden.”

Het project is nog in aanbouw, proefdraaien gaat aan het einde van dit jaar plaatsvinden.