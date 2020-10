Volkstuinders Sluitersveld laten zich niet zomaar weg bulldozeren

Hans van Oorschot van Volkstuinen Sluitersveld, zoals de vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, voelt zich op het verkeerde been gezet door de gemeente. "In eerdere gesprekken was een verhuizing naar een nieuwe locatie toegezegd door verschillende medewerkers van de gemeente."

Al jaren gesproken over verhuizing

Van Oorschot: "Al in 2007 werd er gesproken over een verhuizing. Dat plan werd op de lange baan geschoven door de economische crisis die toen uitbrak. Begin vorig jaar zaten we opnieuw om tafel met de gemeente. Ze hadden plannen en die zagen er goed uit. We konden terecht op een plek aan het kanaal in Almelo Noord-Oost. Er was zelfs al een tekening van de indeling van het complex. Hoewel niemand van onze leden op een verhuizing zit te wachten, stemden we in met de aangeboden locatie."

De rode kool staat er mooi bij. (Foto: )

De locatie aan het kanaal die begin 2019 een mooie oplossing leek, bleek er aan het einde van dat jaar niet meer te zijn. In de raadsvergadering van 3 maart van dit jaar legde wethouder Jan Martin van Rees uit waarom. Zo moet de grond er worden opgehoogd, zou het bestemmingsplan moeten worden gewijzigd en zijn omwonenden tegen de komst van de tuintjes.

Bezwaren, vreemd verhaal

De bezwaren van omwonenden, daar heeft Van Oorschot wel wat over te zeggen. "Dat is een vreemd verhaal. In december hoorden wij dat de wethouder veel bezwaren verwachtte als wij naar Almelo Noord-Oost zouden verhuizen. Achteraf blijkt dat die bezwaren er al lagen! Allemaal in oktober binnengekomen, binnen een tijdsbestek van vier dagen. Dit tijdspad, dat roept wel vragen op."

Ondertussen begint de tijd te dringen voor de volkstuinders van Sluitersveld. Uiterlijk in mei volgend jaar moeten ze weg zijn aan de Wanschersdwarsweg. Volgens de wethouder is een complete volkstuinverhuizing naar een nieuwe locatie helemaal niet nodig. Almelo heeft meerdere volkstuincomplexen en daar is plek genoeg voor de leden van Volkstuinen Sluitersveld.

Samen naar een andere plek

Maar zo gemakkelijk geven de leden zich niet gewonnen. Ze willen helemaal niet verspreid worden over verschillende complexen. Ze willen gezamenlijk verhuizen naar een andere locatie.

"Wij bestaan al 35 jaar. Al die jaren waren we een trouwe en correct betalende huurder", zegt Van Oorschot. "We hebben ook rekening te houden met onze eigendommen. We hebben een schuur, een ploeg, een frees, noem maar op. Ze kunnen ons toch niet zomaar op straat zetten? Het zal toch niet zo zijn dat een volkstuinencomplex zonder enige vorm van scrupules in 2020 letterlijk en figuurlijk wordt weg gebulldozerd."

De leden willen dat de bestuursrechter in Zwolle zich over de zaak buigt. "Ik heb namens de vereniging een beroepschrift ingediend bij de bestuursrechter. We horen nog of en wanneer die in behandeling wordt genomen", besluit Van Oorschot.