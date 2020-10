Hof van Twente verrast door schrappen tientallen lantaarnpalen: "Zorgen over verkeersveiligheid"

Langs de provinciale wegen in Overijssel worden de komende tijd 550 lantaarnpalen geschrapt. De provincie zegt de lichtmasten te schrappen, omdat ze op die plekken niet meer nodig zijn.

In gesprek met provincie

'Hotspot' van Overijssel is de N346 tussen Goor en Hengelo, waar tientallen lichtmasten verdwijnen. Tot verrassing van de gemeente Hof van Twente. "Wij waren niet op de hoogte van de voorgenomen verwijdering van deze lichtmasten", zegt wethouder Harry Scholten. "Uiteraard maken wij ons ook altijd zorgen over verkeersveiligheid en dat soort zaken. Ik ga hier ook zeker met de provincie over in gesprek."

Scholten benadrukt wel dat hij op de hoogte is van de plannen van de provincie om provinciale wegen her in te richten. "De vermindering van openbare verlichting in het kader van duurzaamheid maakt daar ook onderdeel van uit, dat is wel bij ons bekend. Maar wij hadden daar nog geen concreet overzicht van gezien. We waren dan ook verrast door het kaartje dat bij RTV Oost te zien was."

Wel bij kruispunten

Op kruispunten, rotondes en bij verkeerslichten worden geen lantaarnpalen weggehaald. "Maar inderdaad op de brug, over het kanaal tussen Delden en Goor, ziet het ernaar uit dat alle openbare verlichting daar verdwijnt", zegt Scholten. "Er zit daar ook geen kruispunt dus dat zal waarschijnlijk het argument zijn. Ik kan daar verder nog niks over zeggen. Ik ga in gesprek met de provincie, maar de zorgen hebben wij."

De provincie benadrukt dat alleen op plekken waar de verkeersveiligheid dat toelaat straatverlichting verwijderd wordt. Waarom er specifiek gekozen is om op het traject tussen Goor en Hengelo relatief veel lichtmasten weg te halen, kon een woordvoerder van de provincie nog niet aangeven.

Zorgen over scholieren

CDA-raadslid André Pierik wil opheldering van het college van burgemeester en wethouders van Hof van Twente. "Wij maken ons zorgen over de verkeersveiligheid en in het bijzonder de veiligheid van scholieren die op de fiets naar school gaan", zegt Pierik. "De brug in de weg tussen Goor en Delden is straks helemaal donker."

Debat in provincie

De PVV Overijssel heeft een motie ingediend om het schrappen van de honderden lantaarnpalen in Overijssel tegen te houden. Op woensdag 28 oktober volgt daarover een debat.