Vakantieparken in Overijssel nagenoeg leeg door wegblijvende Duitsers

Dat is erg goed merkbaar op de parken. Eigenaar Gerrit-Jan Hagedoorn van vakantiepark Beerze Bulten zag de bezetting deze week slinken van 90 procent naar 25 procent. In Stegeren is de klap nog harder. Op camping De Kleine Wolf ziet eigenaresse Anne-Sophie Kat de bezetting dalen naar ongeveer 10 procent.

Heftige start

Het is een bittere afsluiting van haar eerste jaar als eigenaresse. Kat nam de camping vorig jaar in november over van haar ouders. "Het begon allemaal erg goed. We wonnen in januari de prijs 'Camping van het Jaar 2020' van de ANWB en zaten volledig volgeboekt. Maar toen kwam corona..."

De pandemie gooide alles op z'n kop. "We zagen dat veel gasten, veelal Duitsers (de camping is erg populair in Duitsland, red.), hun vakantie omboekten naar de herfstvakantie. Maar toen bekend werd dat Nederland 'code rood' kreeg vanuit onze Oosterburen, stroomden de afmeldingen binnen."

'Flinke tegenvaller'

Het aantal Duitsers dat nog op vakantiepark Beerze Bulten staat, is op één hand te tellen. "Dat zijn een paar Duitsers met een vaste plek hier", zegt Hagedoorn. "Maar verder is iedereen thuisgebleven."

Financieel is het nog geen ramp voor Hagedoorn. "Maar wel een flinke tegenvaller. Ik sta hier nu midden op het park en zie ontzettend veel lege plekken. Gelukkig zijn er nog wat last-minute boekingen binnengekomen door Nederlanders."

Investeringen onzeker

Bij De Kleine Wolf kiest Anne-Sophie Kat er voor om de gasten die hun boeking annuleren hun geld terug te geven. "In het voorjaar gaven we massaal vouchers, maar we hebben nu het geld om de klap op te vangen. We kiezen er dan ook liever voor om goede service te bieden en iedereen het geld terug te geven, zodat we volgend jaar met een frisse start kunnen beginnen."

Door het terugbetalen van de gasten zitten grote investeringen er mogelijk niet in. "We hadden al meerdere plannen, zo willen we een nieuw deel bij het zwembad bouwen, privé-sanitair aanleggen en de zwem- en visvijver aanpakken. We moeten de komende periode goed de balans opmaken en kijken of een deel van die investeringen nog mogelijk is."

Onzekere toekomst

Zowel Kat als Hagedoorn voorziet dat het nog wel even duurt voordat de bezetting weer op 100 procent zit. "Ik verwacht dat het in ieder geval het gehele winterseizoen nog wel zo door gaat. Hopelijk dat het in het voorjaar weer wat beter gaat."

Kat houdt goede moed: "We blijven altijd positief. Iedereen is hier nu nog gezond en dat vinden we eigenlijk het belangrijkste."

Bekijk de onderstaande video om te zien hoe de huidige situatie op de campings is: