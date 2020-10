Dit is de FIFA21-review van Heracles e-sporter Bryan

Bryan is sinds 2017 als e-sporter in dienst bij de Almelose club. Hij speelt op zowel de PlayStation als de Xbox. Op de laatstgenoemde spelcomputer werd hij in 2019 nog kampioen van de eDivisie (de game-variant van de Eredivisie).

Wat is je eerste indruk?

"Ik ben positief, ze hebben een goed spel gemaakt. Het misschien nog wel wat te vroeg om echt te oordelen, maar ze hebben een goed spel gemaakt. Ik ben positief."

Je klinkt verrast, is een positieve eerste indruk niet vanzelfsprekend bij FIFA?

"Ze hebben vaak de schijn tegen. Want er zitten vaak fouten in de spellen. Maar dat valt me nu echt mee, dus ze hebben me zeker verrast. "

Welke dingen zijn er volgens jou écht anders ten opzichte van FIFA20?

"De kerndingen zoals het schieten en dribbelen zijn echt wel anders. Voor een 'casual gamer' is het echt nog wel wennen. Het verdedigen is ook echt moeilijker geworden."

Wat moet je dan doen om te voorkomen dat de tegengoals je om de oren vliegen?

"Kies voor de tactiek parkeer de bus. Dan trekt je team zich terug en maak je het jezelf wat makkelijker. Dat was de vorige editie ook, maar het is echt heel moeilijk geworden."

Over een maand begint de eDivisie weer, dan moet jij er wel weer staan als een van de titelkandidaten. Hoe ga je dat doen?

"In een maand tijd moet je ‘grinden’, zeg maar het spel doorgronden, om het van A tot Z te kennen. Je bent pas op je best na een half jaar, denk ik. Dan ken je het spel beter. Misschien zullen er daardoor in het begin wel spelers gaan verrassen. "

FIFA21 ligt voor alle consoles in de schappen (Foto: RTV Oost)

Beste Overijsselse spelers

FIFA past de zogenaamde ratings van spelers regelmatig aan om de spelerskwaliteiten zo realistisch mogelijk weer te geven. Wout Weghorst (81 algemeen) is momenteel verreweg de beste speler in het spel met Overijsselse roots. Na de Bornenaar volgt Enschedeër Deniz Türüç (75). De in Zwolle opgegroeide Kingsley Ezibuehi (74), de uit Enschede afkomstige Remko Pasveer (73) en Oldenzaler Justin Hoogma (72) maken de Overijsselse top vijf compleet.

Heracles-doelman Janis Blaswich (73) is op het moment de beste speler die actief is voor een club in onze provincie. Daarna volgen FC Twente-keeper Joël Drommel (72), Heracles-speler Orestis Kiomourtzoglou (71), Dario Dumic (70) van Twente en Rico Strieder (70) van PEC Zwolle.