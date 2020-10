Honderden elektrische bussen worden in Hengelo klaargemaakt voor RRReis

De bussen zijn veelbesproken, net als de 'concessie' waarin ze gaan rijden. Maar na alle rumoer zijn ze er eindelijk en vervoersbedrijf Keolis is er trots op. Vanaf 13 december gaan ze rijden in Overijssel en Gelderland.

Het terrein van Eaton in Hengelo staat er vol mee; in totaal komen er 246 elektrische bussen van het Chinese merk BYD (Build Your Dream) die klaar worden gemaakt voor gebruik in Nederland. Ze zijn aangeschaft door vervoersbedrijf Keolis die er in het gebied IJssel-Vecht mee gaat rijden.

'Geweldig mooie bus'

Concessiemanager Rene Nekkers raakt er niet over uitgesproken, hij is trots op de concessie en de bussen. "Een geweldig mooi aanzicht: we hebben ze hier bijna allemaal staan. Ze worden hier omgebouwd en voorzien van schermen zodat de reiziger kan zien waar hij naartoe gaat en waar de overstapmogelijkheden zijn. Er komt ook veel voor de chauffeur in, onder meer camera's voor de sociale veiligheid in de bus en er komt een boordcomputer in voor contact met de centrale".

Merknaam RRReis

Nekkers blijft voordelen opsommen: "De bus is elektrisch en daardoor een stuk stiller dan de dieselbussen die nu in het gebied rijden. Hij is comfortabel, we hebben gekozen voor dikkere zittingen en kijk rond, een licht interieur, dat geeft het gevoel van een comfortabele reis".

De bussen gaan de noodconcessie 'IJssel-Vecht' rijden, grofweg West Overijssel en een deel van Gelderland en een stukje Flevoland. Een groot gebied waarbij is gekeken naar waar reizigers naartoe willen en niet naar provinciegrenzen. En op de bussen staat RRReis, de nieuwe merknaam van de concessie.

Kritiek op Chinese bus

Keolis had de bestelling van de in totaal 259 elektrische bussen nog maar net getekend of er kwam een storm van kritiek los die erop neerkwam dat Keolis de bussen eigenlijk bij het Nederlandse VDL had moeten kopen.

In het voorjaar werd de tegenwind voor Keolis nog sterker toen bleek dat er 'onregelmatigheden' bij de aanbesteding waren geconstateerd. "Vals spel", aldus de verantwoordelijk gedeputeerde van Overijssel Boerman en de concessie, die over een periode van 10 jaar 900 miljoen omzet zou genereren, werd ingetrokken.

Keolis rijdt met noodconcessie

Maar Keolis is gevraagd de zogeheten 'noodconcessie' te rijden die twee jaar gaat lopen. Flevoland, die volgend jaar zou aanhaken, doet de komende twee jaar nog niet mee met de noodconcessie; ze verlengt de huidige concessie.

Nekkers erkent dat hij het afgelopen jaar wel wakker heeft gelegen: "Als je zo betrokken bent bij je product en als je zo hard hebt gewerkt om de concessie te winnen, dan is het niet raar dat je ontzettend teleurgesteld bent als er een kink in de kabel komt. Dan zie je toch tien jaar werk als sneeuw voor de zon wegsmelten"

Nieuwe aanbesteding

In de komende periode wordt een nieuwe aanbesteding uitgeschreven, waarvan Keolis natuurlijk hoopt dat ze mag meedoen en dan ook hoopt dat ze hem wint. "Natuurlijk gaan wij er alles aan doen en gaan wij er ook vanuit dat wij als winnaar uit de bus komen, mocht het zover komen".

Nekkers blijft het zeggen: "Uiteindelijk doen we altijd ons best en rijden we zo goed mogelijk voor onze klanten. Het is een stillere bus, geen dieselstank in de wijk, we rijden meer dienstregelingsuren waardoor we op sommige lijnen een hogere frequentie kunnen rijden. En de bus heeft aantal extraatjes, zoals usb aansluitingen in de bus, wifi, kortom, het is een beetje een luxe bus dus."