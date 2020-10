Kerk Staphorst had op z'n minst 'een belletje' van minister Grapperhaus verwacht

De kerkenraad van de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst is teleurgesteld dat minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid geen contact heeft opgenomen met de Staphorsters om goed hoor- en wederhoor te plegen. Dat zegt de secretaris van de kerkenraad, Albert Bouwman. "Deze hetze ging over óns."

"Wij hadden verwacht dat de minister zich goed zou laten informeren, alvorens te adviseren dat kerken vanaf nu nog maar dertig mensen binnen mogen hebben en dat er niet gezongen mag worden", legt Bouwman uit. "Je kan zaken immers pas goed beoordelen als je met de mensen zelf hebt gesproken. We zijn teleurgesteld dat dit niet is gebeurd."

Staphorst wacht met besluit

De Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst heeft nog altijd niet besloten hoeveel mensen er aanstaande zondag welkom zijn in de kerk. Vanmiddag spreekt Grapperhaus met koepelorganisatie Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (ICO) en rolt er een advies uit. De kerkenraad in Staphorst mag zelfstandig beslissen wat ze gaat doen met dit advies.

De Staphorsters zitten overigens niet zelf aan tafel met de minister. De landelijke Hersteld Hervormde Kerk is lid van het ICO, waarin zo'n beetje alle kerken in Nederland vertegenwoordigd zijn. Peter Schalk, senator van de SGP, zit er bijvoorbeeld namens de reformatorische kerken.

Opspraak

De Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst raakte afgelopen weekend in opspraak, vanwege de drie kerkdiensten op zondag waar zeshonderd gelovigen waren toegestaan. Bij die diensten werd ook gezongen zonder mondkapje. Heel Nederland viel over Staphorst heen.

De kerk deed feitelijk niets fout, want op basis van de anderhalvemeterregel mochten er maximaal zeshonderd mensen in het gebouw. Dat is met 2500 zitplaatsen de grootste dorpskerk van ons land. Toch was de ophef genoeg voor minister Grapperhaus om eerder dan gepland met kerken in gesprek te gaan.

Kritiek

De uitkomst van dat gesprek maandag was dat Nederlandse kerken vrijwillig zouden teruggaan naar dertig mensen per dienst. Ook zal er niet meer samen gezongen worden. Maar ook dat besluit oogstte veel kritiek, ditmaal ook van de kerkgangers en de christelijke Tweede Kamerpartijen. Daarom gaan de minister en de kerken vandaag opnieuw met elkaar om tafel.