Gedeputeerde Eddy van Hijum had in maart al corona: "Het is geen griepje"

Gedeputeerde Eddy van Hijum werd in maart getroffen door het coronavirus. Dat laat hij vandaag weten in een Facebookbericht. Hoewel Van Hijum in maart al ziek werd, toonde een antistoffentest in juni pas aan dat hij met het coronavirus besmet was geweest.

De gedeputeerde heeft in die maanden zoveel mogelijk vanuit huis doorgewerkt, maar bleef met vlagen last houden van vermoeidheid, benauwdheid en pijn op de borst.

Van Hijum deelt zijn verhaal nu omdat hij ziet dat er nog steeds te achteloos met het virus wordt omgesprongen, zelfs nu het aantal besmettingen hard stijgt: "Het is geen 'griepje', het is een aanslag op je gesteldheid en vormt zeker voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid een reëel risico."

Kerngezond

Van Hijum was in maart, toen hij het virus opliep, kerngezond: "Ik was zelfs in training voor een marathon. Veel mensen die besmet zijn geweest melden dergelijke klachten, lees ik in de krant. Men weet nog weinig over de permanente gezondheidsschade die het virus aanricht, zelfs als je niet tot een risicogroep behoort".

Van Hijum stoort zich aan mensen die een coronabesmetting nog steeds niet serieus nemen: "We moeten de verspreiding echt zien te beteugelen, zo lang er geen vaccin of medicijn is. En ook onze economie, die al hard geraakt is door de eerste golf, zal een nieuwe klap krijgen als we het virus niet onder controle krijgen."