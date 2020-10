Vakantieparken in Overijssel merken de gevolgen van Duitsers die wegblijven: "Het is een drama"

Het is volgende week herfstvakantie. Voor camping De Papillon in Noord Deurningen was dat reden om niet als gebruikelijk op 1 oktober dicht te gaan, maar er nog een maand aan vast te plakken. Maar helaas, de camping is leeg. "Het is een drama."

Alex Wassink van De Papillon is er moedeloos van. "We wilden onze vaste gasten tegemoetkomen door een maand langer open te blijven. We hebben prachtig weer gehad deze zomer en nu dit. Bovendien hebben de Duitse gasten, waarvan we er normaal gesproken veel hebben, massaal geannuleerd en met dit weer komen er ook nauwelijks Nederlanders."

'Niet zien aankomen'

Als Wassink had geweten wat hij nu weet, waren de poorten van de camping gewoon op 1 oktober dicht gegaan. "Maar dat de Duitse regering een negatief reisadvies zou gaan afgeven in verband met corona, dat hadden we natuurlijk ook niet zien aankomen."

Dat negatieve reisadvies werd vorige week vrijdag aangekondigd. En dat hebben ze gemerkt bij De Kleine Wolf in Stegeren. "In korte tijd kregen we duizend annuleringen van Duitse gasten", zegt Anne-Sophie Kat van De Kleine Wolf. "Normaal zijn we in de herfstvakantie voor negentig procent bezet door Duitse gasten, nu is er geen een. Dat is wel een strop, hoor."

'Met tranen in de ogen'

Toen het negatief reisadvies van kracht werd, waren er al Duitsers op de camping. "Dan kwamen ze soms met tranen in de ogen bij de receptie zeggen dat dolgraag wilden blijven, maar wel naar huis móésten. Omdat ze anders hun baan zouden kwijtraken", vertelt Kat.

Jolanda van Heun van De Tolplas in Hoge Hexel is een stuk positiever. "Natuurlijk, ook bij ons blijven de Duitsers en Belgen weg vanwege corona. Maar we hebben toch ook te maken met veel Nederlanders, die last minute nog bij ons terecht kunnen. We zijn redelijk goed bezet de komende twee weken."

'Schuiven met gasten'

Ze denkt ook dat het komt doordat De Tolplas valt onder een organisatie met parken in binnen- men buitenland. "Dan kan natuurlijk makkelijker geschoven worden met gasten. Dat zal ook meespelen."

Jeroen Cornelissen van De Agnietenberg in Zwolle moet even nadenken als hem gevraagd wordt hoe de bezetting is tijdens de herfstvakantie. "Vrij redelijk", is dan het antwoord.

'Klein beetje ruimte'

"We merken absoluut dat Belgen, Fransen en vooral Duitsers niet komen, maar gelukkig zijn er veel Nederlanders die last minuten boeken. We hebben nog een klein beetje ruimte."

Bij Vakantiepark Giethoorn is het een stuk minder druk dan normaal in de herfstvakantie. "Veel Duitsers boeken om. We verwachten op het laatst toch ook wel extra Nederlandse gasten, maar zo druk als normaal zal het niet worden."