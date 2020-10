Provincie investeert fors in streekproducten: "Elk dorp een streeksupermarkt"

Zo'n elf procent van de Overijsselaars koopt een keer of vaker per week lokale producten. Negentien procent doet dat meerdere keren per maand.

Lokaal is lekkerder

De producten scoren goed op kwaliteit en gezondheid, maar mensen kopen ook lokaal voedsel omdat het beter is voor natuur en klimaat. Omdat lokaal voedsel niet door het hele land getransporteerd wordt, is de uitstoot van CO2 lager. Voor 34 procent zijn die transportafstanden een belangrijke reden om streekproducten te kopen.

51 procent van de Overijsselaars die weleens lokaal geproduceerd voedsel koopt, doet dat omdat het lekkerder is. Evenveel mensen doen dat omdat het de boeren een eerlijke prijs oplevert.

Steuntje in de rug

Jumbo Nagelmaeker in de Zwolse wijk Stadhagen verkoopt relatief veel streekproducten. "We vinden het belangrijk om de boeren die werken in onze achtertuin, de Mastenbroekerpolder bijvoorbeeld, een steuntje in de rug te geven", zegt bedrijfsleider Freddy van Beesten. "Maar onze klanten vragen er ook om. Het is gezond en eerlijk voedsel dat steeds beter loopt."

bedrijfsleider Freddy van Beesten vult de vakken met streekproducten (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

Obstakels

Er zijn nog wat obstakels die de consument tegenhoudt om lokale producten te kopen. Zo vindt 42 procent dat er te weinig lokale producten in de buurt te koop zijn en geeft 43 procent aan dat de lokale producten een stuk duurder zijn dan de normale boodschappen.

Provincie Overijssel wil verkoop promoten

Omdat de provincie Overijssel de verkoop van lokaal geproduceerd voedsel wil bevorderen, is een 'Agro & Food programma' opgesteld. Er is zes miljoen euro uitgetrokken, onder meer voor promotie en ondersteuning van boeren die streekproducten leveren.

"Dat zou bijvoorbeeld geïnvesteerd kunnen worden in een gezamenlijk transportsysteem. Zodat niet iedere boer zijn eigen producten door de regio hoeft te brengen", zegt gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher.

"Het gaat ons om de korte keten. Dus lokaal verbouwd voedsel dat ?lokaal getransporteerd wordt en lokaal geconsumeerd wordt. Kringlooplandbouw."

Streekproductensupermarkt

Met een bedrag van zes miljoen euro zal het nog niet zo snel gebeuren, maar desgevraagd wil Ten Bolscher wel zijn ideaal met ons delen: "Ik zou graag naar een situatie toe willen dat er in iedere plaats een supermarkt is die lokaal geproduceerde producten aanbiedt."

Zuivelproducten van Erf 1 uit Kampen in de schappen van Jumbo Stadshagen Zwolle (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

Zover ziet de bedrijfsleider van Jumbo Nagelmaeker in Stadshagen het niet komen.

"Een supermarkt met alleen streekproducten is een interessante gedachte. Maar een supermarkt moet rekening houden met verschillende doelgroepen, met hogere en lagere inkomens. Dus het klinkt mooi, maar ik zie het zo snel niet gebeuren."