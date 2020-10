Personele problemen Go Ahead Eagles voor duel bij MVV Maastricht

Zo kan de trainer nog geen beroep doen op Antoine Rabillard, Martijn Berden, Boyd Lucassen en Jacob Mulenga. De papieren van de nieuweling zijn nog niet in orde. Het meespelen van Wout Droste en Sam Beukema is twijfelachtig. Droste is pas net terug van een zware knieblessure en de staf wil hem nog geen drie wedstrijden in de week laten spelen. Dinsdag komt Go Ahead namelijk alweer in actie. Beukema kreeg tijdens de training van vanochtend een knietje op zijn bovenbeen, maar lijkt het duel wel te halen. Aanvoerder Jeroen Veldmate viel vorige week in de warming-up van de wedstrijd met Jong FC Utrecht uit. Hij is wel weer beschikbaar voor Van Wonderen. Er zullen dan ook de nodige wijzigingen zijn in de basiself van de Deventer ploeg.

Veel strijd

Kees van Wonderen is op zijn hoede voor de Limburgse ploeg: "MVV is een ploeg die heel veel strijd aan de dag legt. Ze hebben een homogeen team. Wij moeten ons daar voorbereiden op weerstand, op fanatisme. En ze hebben wat individuele kwaliteiten voorin lopen. Dus daar moeten wij ons tegen wapenen. Aan de andere kant moeten we niet teveel naar MVV kijken, maar vooral naar onszelf kijken. Goed aanvallen, goed verdedigen en onszelf gaan belonen. Dat is eigenlijk in deze fase wat wij moeten doen."