Schaatsbaan De Scheg in Deventer weer open, maar de vraag is voor hoe lang

Het schaatsseizoen is vandaag weer begonnen bij IJsbaan De Scheg in Deventer. Na een lange zomerstop mogen schaatsliefhebbers vanaf vandaag weer het ijs op. Toch is het spannend, want hoe lang mag de baan in de huidige coronasituatie nog open blijven?

Nog voor de poortjes opengingen stonden de grootste schaatsliefhebbers al voor de deur bij de ijsbaan in Deventer. "Het is een soort drang die ik heb", zegt iemand die net zijn ijzers onderbindt. "Op de eerste dag ben ik er altijd meteen bij."

Kleine spanning

"Gelukkig loopt het nu nog volgens planning", vertelt ijsmeester Tonnie Horstman. "Het is een andere opening dan andere jaren, dat wel. We hebben bijvoorbeeld geen horeca en de kleedkamers zitten ook dicht."

Toch hangt er een kleine spanning boven de baan, want als de besmettingen blijven oplopen, zal de baan komende week nog moeten sluiten. En dat is funest voor het ijs. "We zijn vorige week begonnen met de opbouw van het ijs. Als we de baan voor langer dan een paar dagen moeten sluiten is dat allemaal verloren", vertelt Horstman. "Dan moet letterlijk de stekker er uit."

Ruzie

En dan zijn er ook nog de verenigingen, die de baan huren. IJsbanen worstelen met de vraag of ze de huur door moeten laten lopen. In Enschede was daar een geschil over. Beheerder PCH stelde als voorwaarde dat de verenigingen alleen het ijs mochten huren als ze zouden instemmen met het niet ontvangen van compensatie, mocht er een lockdown komen. Er was sprake dat de verenigingen daarom zouden uitwijken naar de baan in Deventer, maar de ruzie werd bijgelegd en er werd een middenweg gevonden.

Belang

In Deventer is er een goede verstandhouding. "Als we daadwerkelijk moeten sluiten gaan we met hen om tafel en gaan we ervoor zorgen dat we er uit komen. Wij hebben belang bij de verenigingen, en andersom. Je hebt elkaar nodig", besluit Horstman.