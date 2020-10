Wonden eerste besmettingsgolf nog niet geheeld bij woonzorgorganisatie IJsselheem: "De deuren blijven open"

Een verklaring daarvoor zijn de vele drama's die zich binnen de muren van de verpleeghuizen hebben afgespeeld. Harmke Bodewitz is psycholoog bij de zwaar getroffen woonzorgorganisatie IJsselheem. Ook het personeel hier werd compleet verrast door de verwoestende werking van het virus.

Ziekte en sterfte horen bij het werk van een verpleeghuismedewerker. Maar dit voorjaar was de situatie ongekend heftig. Veel bewoners stierven. Het kwam voor dat een bewoner 's ochtends een kuchje had, aan het einde van de dag doodziek was en de volgende dag al was overleden. Door het virus moest het personeel ook compleet anders omgaan met de overledenen.

Veel zorginstellingen zagen in dat de gebeurtenissen binnen de muren van de verpleeghuizen een grote impact hadden op het personeel. Ze voelden dat het personeel een extra steuntje in de rug kon gebruiken. Speciale crisisteams werden opgericht om het personeel in elk geval een luisterend oor te bieden. Deze crisisteams zullen ook in de tweede besmettingsgolf, die gaande is, weer actief zijn.

Meer dan honderd zorgmedewerkers lieten een reactie achter bij het meldpunt voor zorgpersoneel van RTV Oost. Op de afbeelding hieronder is goed te zien wat het effect van de eerste besmettingsgolf is geweest op de medewerkers zelf.