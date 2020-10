Arnold Bruggink: "Karakter is zoveel belangrijker dan talent in het topvoetbal"

"Dat boeit mij het meest, de talentenontwikkeling. Er wordt veel te veel gekeken naar het het hier en nu. Je moet jongens de kans geven om te groeien en daarbij ook kijken naar het karakter", zegt hij bevlogen.

De voormalig international en oud-speler van onder meer FC Twente, PSV en Hannover 96 sprak hier vanochtend over als de hoofdgast in het Radio Oost-programma Groot Onderhoud.

Bruggink juicht na een treffer voor Hannover 96 (Foto: Orange Pictures)

Bruggink, die halverwege de jaren negentig als één de grootste talenten van ons land te boek stond , vertelt verder openhartig over zijn twijfels tijdens zijn loopbaan. "Na een goal in mijn beginperiode bij FC Twente kopte Voetbal International op woensdag: 'Bruggink wordt een hele grote' én dat heb ik wel jaren achter me aan gesleurd. Misschien nog wel meer als teleurstelling voor mijn omstanders", zegt hij. "Dat was tot mijn periode bij sc Heerenveen. Daar heb ik pas geleerd dat het glas halfvol was kijkend naar mijn carrière. En ik had ook niet de drive om ten koste van alles te overleven. Karakter is zoveel belangrijker dan talent in het topvoetbal."

