Zitting strafzaak rond Hengelose verkrachting in 1998 uitgesteld omdat advocaat te laat is

Een 22 jaar oude zedenzaak in Hengelo zou gisteren worden behandeld door de rechtbank, maar dat ging niet door omdat de advocaat van de verdachte meer dan twee uur te laat bij de rechtbank in Almelo aankwam. Het is de tweede keer dat de behandeling van de strafzaak tegen een 43-jarige man uit het Noord-Brabantse Rijen niet doorging. De eerste keer was de verdachte zelf te ziek om te verschijnen.

Gisteren meldde de Brabander meldde zich wel op tijd via een videoverbinding bij de Almelose rechtbank. De man is ernstig ziek en volgt de zitting over het zedendelict vanuit zijn bed.

Na 20 jaar aangifte gedaan

In 2018 deed een voormalig medewerkster van het oude poppodium Metropool in Hengelo aangifte bij de politie. Ze vertelde dat ze in november 1998 was verkracht door een zekere 'Damian'. Deze Damian had toen geen vaste verblijfplaats en was bij het poppodium terechtgekomen.

Voor de 43-jarige Brabander was het een grote verrassing dat de politie na de aangifte in 2018 ineens voor zijn deur stond met de mededeling dat hij verdacht werd van een verkrachting.

'Ik ben homo'

De man noemt de aangifte een grote leugen. Niet alleen omdat hij homo is en dat ook al was in 1998, maar ook omdat de aangeefster volgens hem de rollen omdraait. Hij beschuldigt de medewerkster ervan dat ze hem dwong tot seks. En daar kon hij niets tegen doen omdat ze sterker was dan hij.

Volgens de man werd hij korte tijd later op een PAAZ-afdeling van het ziekenhuis opgenomen. Daar schakelde hij de politie in om aangifte te doen. De politiemensen die bij hem kwamen zouden de aangifte niet hebben willen opnemen en hebben afgedaan met de opmerking "ach, jonge mensen onder elkaar."

Pas na jaren kwam het besef om aangifte te doen

De vrouw zei in haar slachtofferverklaring dat ze 'Damian' al 20 jaar een "klootzak" noemde omdat ze zijn echte naam niet wist. Dat ze zo lang na het incident pas aangifte deed, kwam door de geboorte van haar dochtertje. Op dat moment kwam het besef dat ze iets moest doen om het oude trauma kwijt te raken. "Het heeft mijn leven zo lang negatief beïnvloed, ik wil nu dat die consequenties voor jou zijn, ik geef jou het stokje door."

Wanneer de rechtbank voor de derde keer de oude verkrachtingszaak op de rol zet, is niet bekend.