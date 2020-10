Man bespuugt agente in Almelo en zegt dat hij corona heeft

Een 42-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats heeft gistermiddag in Almelo een agente vol in haar gezicht gespuugd. Hij zei daarbij dat hij corona had. De man werd aangehouden omdat hij overlast veroorzaakte. De agente heeft aangifte gedaan van belediging, bedreiging, mishandeling en poging zware mishandeling.

Bij de politie waren meldingen binnengekomen dat de man overlast veroorzaakte in de omgeving van de Werf en de Galerij in Almelo. Hij was al diverse malen door boa's van de gemeente aangesproken en ook bekeurd voor het drinken van alcohol in het openbaar.

Beledigende en bedreigende taal

Tijdens zijn aanhouding, rond kwart over vier aan de Werf, verzette de man zich hevig. Toen de agente hem vroeg om mee te werken, keek hij haar aan en spuugde hij vol in haar gezicht. Hij zei hierbij dat hij corona had. Om een tweede fluim te voorkomen gaf de agente de man een klap in zijn gezicht om af te wenden. De man bleef roepen dat hij corona had, hierbij uitte hij beledigende en bedreigende taal in de richting van de agente.

Het kan niet worden uitgesloten dat het speeksel van de man door het spugen in contact is gekomen met het slijmvlies van de ogen en neus van de vrouwelijke agent. Ze stonden immers ook op zeer korte afstand van elkaar, ruim binnen de veilige afstand van anderhalve meter. Door het spugen van de man is de kans op besmetting met het coronavirus aanwezig.

Niet besmet

Om te kijken of de man daadwerkelijk corona heeft, werd celmateriaal afgenomen waarmee een test kon worden gedaan. Vanmorgen werd duidelijk dat de man niet besmet is. De politie laat weten geen geweld tegen opsporingsambtenaren, politiemensen, hulpverleners en overheidspersoneel te tolereren. Eerder heeft het Openbaar Ministerie aangegeven streng te zullen optreden tegen coronahoesters en –spugers.

Het OM heeft besloten de man voor te geleiden aan de rechter-commissaris. Die beslist maandag of de man langer vast blijft zitten.