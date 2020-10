Burgemeester Welman van Oldenzaal besmet met coronavirus

Burgemeester Patrick Welman van Oldenzaal is besmet met het coronavirus. Vorige week vrijdagnacht kreeg hij koorts. Vanaf dat moment is hij zoveel mogelijk thuis gebleven en heeft hij afstand gehouden van de mensen in zijn omgeving. De lichte symptomen namen af en waren zelfs weg, maar kwamen aan het begin van de week terug.

Op woensdagmiddag is hij getest in de teststraat van de GGD Twente in Goor. En vanmiddag kreeg hij daarvan de uitslag, hieruit blijkt dat hij het coronavirus heeft. De komende tijd blijven hij en zijn gezin, conform de richtlijnen, in quarantaine. De andere gezinsleden hebben vooralsnog geen klachten. Welman zelf is inmiddels herstellende.

'Privacy'

Loco-burgemeester Rob Christenhusz: “We hebben Patrick uiteraard van harte beterschap gewenst. Gelukkig lijkt hij voorlopig alleen milde klachten te hebben en is hij al herstellende. We gaan er vanuit dat de inwoners van Oldenzaal en de media Patrick en zijn gezin rust gunnen en hun privacy verder respecteren.” Christenhusz neemt voorlopig de taken van de burgemeester over.