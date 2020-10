CoronaMelder-app: in IJsselland code al 86 keer geactiveerd, ook GGD Twente tevreden

In de regio IJsselland hebben tot nu toe 86 besmette personen via de CoronaMelder-app hun code gedeeld. Daarmee kregen mensen die vijftien minuten of langer bij hem of haar in de buurt waren geweest, een melding. De testperiode is daarmee succesvol, zegt GGD IJsselland.

De GGD Twente heeft geen actuele cijfers paraat, maar de gezondheidsdienst zegt eveneens 'goede ervaringen te hebben' met de pilotperiode van de app.

Landelijke uitrol

Zaterdag wordt de CoronaMelder landelijk uitgerold en is de app voor iedereen functioneel. Twente en IJsselland waren twee van de vijf regio’s waar de corona-app getest werd.

In totaal hebben tot 1 oktober in alle vijf testregio's 503 mensen via de app aangegeven dat ze besmet zijn met het coronavirus. “Dan krijgen mensen ook daadwerkelijk een melding dat ze in contact zijn geweest met een positief getest iemand”, zegt Triston Berkenbosch van de GGD Twente.

Bron- en contactonderzoek

De CoronaMelder biedt een helpende hand voor de GGD, zegt Berkenbosch. “Het is een mooie aanvulling op het bron- en contactonderzoek. Op deze manier kunnen we samen ons steentje bijdragen om deze crisis in te dammen. Het is geen moeite om de app te downloaden, maar je kan wel mensen waarschuwen dat ze met een positief getest iemand in contact zijn geweest."

Een besmet persoon kan nooit zelf zo maar een notificatie uitsturen; dat gaat altijd in samenspraak met de GGD. “Wanneer je positief getest bent, word je gebeld door de GGD. Op dat moment zal de GGD vragen of je de app gedownload hebt en of je mensen met wie je in contact bent geweest, via de app wilt waarschuwen. Vervolgens doorloop je samen met de GGD een aantal stappen, waarna je de melding, dus de code, uit kunt zetten.”

De corona-app is een mooie aanvulling op het bron- en contactonderzoek GGD Twente

'Hoe meer, hoe beter'

De app is in heel Nederland al bijna 1,4 miljoen keer gedownload. “Uiteindelijk is het: hoe meer, hoe beter”, zegt Berkenbosch. “Hoe meer mensen de app hebben gedownload, hoe meer mensen je kan waarschuwen als je besmet bent.”

De pilot met de nieuwe corona-app werd eerder dit jaar in Twente uitgevoerd onder 1500 tot tweeduizend mensen.

Grip op het virus

De GGD Twente gaf gister aan de grip op het virus kwijt te zijn. Of de app helpt de grip op het virus terug te krijgen, is volgens Berkenbosch lastig te zeggen.

“Dat moeten we gaan zien. De app is in ieder geval een mooie toevoeging om te helpen met het indammen van het virus. Elke melding die we kunnen uitsturen, is een extra aanvulling op het bron- en contactonderzoek.”