Opnieuw brandt een auto in Enschede uit, politie vermoedt brandstichting

Op de Noord Esmarkerrondweg in Enschede is vannacht een auto uitgebrand. De politie gaat wederom uit van brandstichting.

Hoe de brand in de geparkeerde auto is ontstaan, is niet duidelijk. Het vuur werd rond drie uur vannacht opgemerkt door voorbijgangers en daarna gemeld bij de hulpdiensten.

Auto werd door vuur 'gestart'

Toen de brandweer aankwam, stond de auto al in lichterlaaie. De auto bleek uit zichzelf te zijn gaan rijden. Dat kan soms gebeuren als het vuur zich op een bepaalde manier door de auto verspreidt.

In dit geval maakte het brandende voertuig een bocht van 180 graden en kwam het tegen een heg aan de overkant tot stilstand. De heg vloog daardoor ook voor een deel in brand.

Brandstichting

De politie gaat uit van brandstichting is direct een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. De Noord Esmarkerrondweg was lange tijd in beide richtingen afgezet wegens onderzoek. Mensen die iets hebben gezien of meer weten over de oorzaak van de brand worden verzocht zich te melden bij de politie.

Het is de zoveelste autobrand in korte tijd in Enschede. Afgelopen weken brandden er al meerdere auto's uit. Het is de veertigste autobrand in de stad dit jaar.