Daklozen in Hengelo en Enschede kunnen nu terecht in hun 'eigen' woonstudio in Hengelo

Daklozenopvang Humanitas Onder Dak in Hengelo opent vandaag, op Wereld Daklozendag, een gloednieuw pand voor de dak- en thuislozen van Hengelo en Enschede. Want waar veel bedrijven en instellingen momenteel financieel in zwaar weer zitten, heeft het coronavirus Humanitas juist een handje geholpen.

Directeur Bert Deliën van Humanitas Onder Dak weet de situatie halverwege maart in één zin neer te zetten: "De overheid kan wel zeggen dat iedereen zoveel mogelijk thuis moet blijven, maar dat is voor iemand zonder huis nogal lastig."

Isolatiefaciliteit

Daarnaast: waar laat je een met het coronavirus besmette dakloze in een opvang waar bijna alles gedeeld wordt? Deliën sprong daarom met de samenwerkende organisaties, zoals Tactus Verslavingszorg, snel in de bres voor 'zijn' daklozen.

Iemand zonder huis kan moeilijk thuisblijven of in quarantaine Bert Deliën, directeur Humanitas Onder Dak

“We hebben direct met de andere partijen in Twente aan de bel getrokken. We zeiden: als dit de situatie is, dan hebben we een goede isolatiefaciliteit nodig waarin we de mensen kunnen onderbrengen."

'Geluk bij ongeluk'

Staatssecretaris Blokhuis begreep het probleem waar Humanitas en andere Nederlandse hulporganisaties voor stonden. Dat probleem stond overigens niet op zichzelf, want ook de forse stijging van het aantal dak- en thuislozen de afgelopen jaren gaf reden tot zorg. Er kwam dus 200 miljoen euro beschikbaar om dak- en thuisloosheid aan te pakken.

Van het geld dat Humanitas ontving, konden in de bestaande opvanglocatie 't Heemsdock aan de Deldenerstraat woonunits gebouwd worden. "Een geluk bij een ongeluk", zo omschrijft Deliën het zelf.

Eigen woonunit

"In de woonunit zitten alle voorzieningen die een huis ook heeft", vertelt de directeur trots. "Dus een woon-/slaapkamer, sanitair en een keuken." Het belangrijkste is dat die woonunit niet meer gedeeld wordt. "Zo'n studio is echt van iemand zelf. Dat schept verantwoordelijkheid en maakt de stap naar een eigen appartement kleiner."

Dat is in de eerste plaats voor de dak- of thuisloze een hele vooruitgang, maar het biedt in het geval van de coronacrisis ook een groot praktisch voordeel. Iemand die positief getest wordt op het coronavirus of mogelijk besmet is geraakt, kan nu in zijn eigen woonunit in quarantaine.

Aantal plekken

Vanaf vandaag kunnen de dak- en thuislozen hun eigen woonunit in 't Heemsdock dus in gebruik nemen en daarmee sluiten de deuren van de opvanglocaties aan de Krabbenbosweg en de Enschedesestraat. Onder de streep blijft het aantal plekken voor dak- en thuislozen gelijk. "Daarmee kunnen we prima voldoen aan de vraag die er op dit moment is", zegt Deliën.

"En het past ook in het straatje van de overheid. Die wil niet dat we de opvangplekken uitbreiden, maar dat we de hulp veel meer op de voorkant richten. Zo willen we voorkomen dat mensen überhaupt dakloos raken."