Twentse ICT'er die meewerkte aan CoronaMelder is 'supertrots' op stukje Noaberschap

"Ik was gevraagd als expert Zorg en ICT om bij te dragen aan de ontwikkeling. Ik heb er vooral voor gezorgd dat je met ICT ook vooral de epidemie kunt bestrijden. Ik ben ook bezig geweest ervoor te zorgen dat de bluetooth- techniek geschikt is om voldoende goed te meten of je in de buurt bij iemand bent geweest met corona."

Militairen

Ter Hofte gaat verder. "Daar hebben we testen voor gedaan met militairen in Vught. We hebben allerlei scenario's, ruim 1100, afgespeeld. Allerlei situaties nagespeeld waarbij mensen vlak bij elkaar langslopen, niet bij elkaar in de buurt zijn, aan de andere kant van de muur staan. En dan kijken of die techniek vaak genoeg, goed genoeg werkt. Want perfect is het niet, maar goed genoeg is wel fijn."

Tijdens de ontwikkeling is veel Overijsselse en nog meer Twentse inbreng geweest. Zo bedacht Ter Hofte tien jaar geleden al met een collega dat smartphones best gebruikt zouden kunnen worden voor de bestrijding van besmettelijke ziektes.

Noaberschap is belangrijk en daar is deze app ook voor: je beschermt vooral anderen Henri ter Hofte, hielp mee aan de ontwikkeling van de CoronaMelder

"In 2015 hoorde ik van die collega dat een groep studenten met dat idee verder is gegaan. En de bluetooth-techniek is in Enschede uitgevonden." Uitvinder Jaap van Haartsen, voormalig hoogleraar op de Universiteit Twente, werkte in de jaren '90 voor Ericson dat een vestiging in Enschede had.

Noaberschap

Het is ook niet toevallig dat Twente één van de testregio's voor de CoronaMelder werd. "Dat komt ook omdat de Universiteit Twente zei dat ze wel wilden testen. En daar zijn ze ook goed, het is goed dat mensen die niet aan de app hebben gewerkt kritisch kijken of het een beetje goed is."

En nog zo'n Twents begrip komt voorbij. "Noaberschap is belangrijk en daar is deze app ook voor: je beschermt vooral anderen. Je kunt voorkomen dat je anderen besmet."

Eervol en superspannend

Hij kijkt zoals gezegd met een goed gevoel terug op het werk. "Het is enerzijds heel eervol en anderzijds ook superspannend. Het is een team dat ontzettend hard heeft gewerkt. Ik ben begonnen met anderhalve dag in de week mee te werken. Toen merkte ik al snel dat mijn overige werkzaamheden in de knel kwamen, want dat team liep echt superhard. Na een tijdje ben ik overgeschakeld naar vijf dagen in de week meewerken."

Hoeveel mensen moeten de app installeren, zodat het doel van de CoronaMelder - indammen van het coronavirus - bereikt wordt? "Elke download helpt, maar uit studies blijkt dat vanaf 10, 20 procent van de Nederlanders het best wel een impact kan gaan hebben. Als 60 procent van de mensen hem zou installeren hoeven we qua andere maatregelen misschien veel minder te doen."

Ter Hofte besluit: "Als de app niet meer nodig is, dat zou het allermooiste zijn."