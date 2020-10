Excelsior'31 raakt koppositie Derde Divisie kwijt en Staphorst voor vierde keer op rij onderuit

Het was geen goede middag voor de twee Overijsselse clubs in de Derde Divisie. Beide verloren op eigen veld. Hieronder de verslagen van beide duels.

Excelsior'31 raakt koppositie kwijt

Excelsior'31 is na een week de koppositie kwijt. Het verloor op eigen veld met 2-0 van ODIN'59. In een boeiende eerste helft waren er kansen aan beide kanten. Desney Bruinink probeerde het met een afstandsschot en ook doelman Melvin Koetsier werd een paar keer onder vuur genomen. Scoren deden beide ploegen echter niet in de eerste 45 minuten.

Kort na rust lukte dat wel. Niels Buijs bracht de ploeg uit Heemskerk op voorsprong. Excelsior ging op zoek naar de gelijkmaker en kreeg ook enkele kansen om die te maken. Scoren lukte echter niet. Aan de andere kant deed ODIN dat wel. Thom de Vries zorgde een paar minuten voor het einde voor de beslissing.

Vierde nederlaag voor Staphorst

Staphorst ging voor de vierde keer op rij in de Derde Divisie onderuit. Al na acht minuten was het raak voor Lisse. Jeffrey Klijbroek profiteerde van een fout van Pascal Mulder en schoot de 0-1 binnen. Het ging op en neer met aan beide kanten kansen. Kort voor rust viel de gelijkmaker. Na een overtreding op Martijn Brakke, nam de aanvaller zelf de vrije trap en schoot fraai binnen. Die 1-1 was ook de ruststand.

Zeven minuten na rust kwam Lisse opnieuw op voorsprong. Dit keer was Remi van Ekeris de doelpuntenmaker. Lisse bleef sterker en kreeg een paar kansen om de marge op twee te zetten. Dat deed het echter niet. Daarna was het vooral Staphorst dat de bal had, maar het wist de gelijkmaker niet te vinden. In de slotfase maakte Justin van der Putten er zelfs nog 1-3 van en dus ging het voor de vierde keer op rij onderuit.

