SC Genemuiden wint nipt van NSC Nijkerk, DETO verliest thuis van Urk en simpele zege Berkum

SC Genemuiden schoot uit de startblokken tegen NSC Nijkerk en opende al na zeven minuten de score. Sijmon Eenkoorn profiteerde van geschutter in de Gelderse defensie. In het restant van de eerste helft kreeg de ploeg van trainer René van der Weij nog enkele kansen om de marge naar twee te tillen, maar tot een doelpunt kwam het niet.

In het tweede bedrijf had onder meer Omar Kavak de score verder kunnen uitbouwen, maar de spits had zijn vizier niet op scherp. De zege van SC Genemuiden kwam echter niet meer in gevaar. Wel eindigde SC Genemuiden het duel met tien man, nadat Jur van Dalfsen in de 90e minuut met twee keer geel iets eerder kon douchen dan zijn ploeggenoten.

Nipte nederlaag DETO

DETO maakte in de 90e minuut de 2-3 en ging in de laatste minuten van het duel op zoek naar een puntje, maar tot een gelijkspel kwam het niet meer voor de ploeg van trainer Hennie in 't Hof.

De thuisploeg moest eerder vanmiddag al vroeg in de achtervolging nadat Hessel Snoek al in de achtste minuut de 0-1 aantekende. Twee minuten voor de rust deed Snoek dit nog eens dunnetjes over: 0-2. In de 48e minuut deed DETO wat terug via Ferdi ter Avest, maar het was wederom Snoek die de marge op twee zette.

Vlak voor het einde van de wedstrijd schoot Jansen uit een rebound de 2-3 op het scorebord, maar dit doelpunt kwam te laat voor DETO, dat voor de derde keer verloor dit seizoen.

Berkum simpel langs Noordscheschut

Berkum kwam pas in de avond in actie en dat werd een makkelijk avondje. Berkum begon nog niet zo goed aan het duel, maar kreeg na tien minuten wel een goede kans via Van Marle. Hij kopte in de handen van doelman Wiebe Zinger van Noordscheschut. Even later bracht hij ook redding op een vrije trap van Chris van der Meulen. Tien minuten voor rust had hij echter geen antwoord op een kopbal van Frank van der Burg: 1-0. Julian de Ruiter en Björn Bakker kregen kansen om nog voor rust de voorsprong te verdubbelen, maar het bleef bij één treffer voor rust.

Direct na rust gin het hard. Ivar Nijboer schoot op zeer fraaie wijze met een volley de 2-0 binnen. Een paar minuten later zorgde Chris van der Meulen al voor de derde en nog binnen het uur maakte Jonathan van Marle het kwartet vol. Tien minuten later maakte hij zijn tweede en Berkums vijfde. Daar bleef het bij. Door de zege komt Berkum op 13 punten uit 6 duels en pakt daarmee de koppositie. Nummer twee Swift speelde echter wel twee duels minder.

