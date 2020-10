Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst: 'Aantal bezoekers per kerkdienst wordt verminderd'

De Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst raakte vorige week in opspraak (Foto: ANP)

De Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst gaat morgen minder bezoekers toelaten bij de erediensten dan vorige week. Dat schrijft de kerk op haar website. De kerk laat vooralsnog in het midden hoeveel kerkgangers er dan daadwerkelijk bij de dienst aanwezig mogen zijn, maar hanteert nu wel een rooster.

Vorig weekend raakte de Staphorster kerk in opspraak, omdat ze zeshonderd kerkgangers per dienst toeliet. Bij die diensten werd gezongen en waren mondkapjes niet verplicht.

Mondkapjes

Die mondkapjes zijn dat nog steeds niet, zo schrijft de kerk. "Aangezien er geen wetenschappelijk bewijs is over het nut van mondkapjes, is het de verantwoordelijkheid van de kerkgangers zelf of ze deze bij het in- en uitgaan willen dragen."

Dat is tegen het advies van het landelijk bureau in. Dat adviseerde zijn aangesloten kerken, dus ook die in Staphorst, gisteren om de kerkgangers mondkapjes te laten dragen.

'Minder psalmen'

Wel neemt Staphorst het advies van het landelijk bureau over met betrekking tot de samenzang. Het landelijk advies riep op tot 'een hernieuwde bezinning van de wijze en frequentie van samenzang'.

Daar lijkt de kerk in Staphorst zich naar te schikken. "Er zullen minder psalmen gezongen worden", luidt het in het bericht op de website.