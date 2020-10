Go Ahead Eagles terug in middenmoot na zege bij MVV Maastricht

Go Ahead was in de eerste twinig minuten twee keer gevaarlijk en beide keren was dat uit een vrije trap. Eerst zag Jeroen Veldmate doelman Bill Lathouwes redding brengen op zijn mooie inzet en een paar minuten later schoot Maël Corboz op de kruising. Ook Bas Kuipers probeerde het met een schot en zag Lathouwers redden.

Raak voor Idzes en Beukema

Binnen het half uur was het wel raak. Na een kans voor Sam Hendriks, kopte Jay Idzes in dezelfde aanval de 0-1 binnen. Een minuut later was Corboz zelfs al dicht bij de tweede, maar opnieuw was daar de doelman van de Limburgers. Sam Beukema maakte tien minuten voor rust wel de 0-2. Hij kopte raak uit een hoekschop. Met die voorsprong zocht Go Ahead ook de kleedkamer op.

Saaie tweede helft

Na de pauze gebeurde er weinig op het kunstgras in Maastricht. Luuk Brouwers kon net niet bij een voorzet om de derde voor Go Ahead in te koppen. Twintig minuten voor het einde bracht doelman Jay Gorter redding op een inzet van voormalig Eagle Joeri Schroijen. In de laatste minuten was Hendriks nog dicht bij de 0-3, maar Lathouwerd voorkwam dat.

MVV Maastricht - Go Ahead Eagles 0-2

0-1 Idzes (27)

0-2 Beukema (35)

Arbiter: Martens

Geel: Veldmate, Crowther

MVV Maastricht: Lathouwers; Martina, Waem (Last/83), Mares (Kleinen/89), Zeegers; Van Acker, Kostons, Deom; Mickels (Naudts/46), Duin, Schroijen.

Go Ahead Eagles: Gorter; Eersteling, Beukema, Veldmate, Kuipers; Idzes, Corboz, Brouwers; Van Hoeven (Eddahchouri/83), Hendriks (Crowther/83), Ross (Van Kippersluis/83).

