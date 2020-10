Nu de knoop is doorgehakt hoopt Hersteld Hervormde Kerk Staphorst dat de rust terugkeert

"Veel minder dan zeshonderd." Specifieker wil woordvoerder Bouwman van de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst niet antwoorden op de vraag hoeveel mensen morgen tegelijk bij de dienst aanwezig kunnen zijn. "Zo'n getal gaat een eigen leven leiden." Vandaag werd bekend dat er morgen minder mensen bij de diensten aanwezig zullen zijn en dat er minder liederen gezonden zullen worden. De Hersteld Hervormde Kerk hoopt dat nu de knoop is doorgehakt, de rust terugkeert.

Vorige week raakte de Hersteld hervormde kerk in Staphorst in opspraak omdat er drie diensten werden gehouden met elk maximaal 600 mensen. Gisteravond is er vergaderd in de kerk naar aanleiding van het advies van het landelijke bureau van de Hersteld Hervormde Kerk. Dat adviseert om het aantal bezoekers flink te verlagen en ook opnieuw te kijken naar het zingen van liederen. Ook de burgemeester van Staphorst, Gerrit Jan Kok, was bij de vergadering aanwezig.

Verder zegt het landelijk bureau dat bij het in- en uitgaan van de kerk mondkapjes moeten worden gedragen, maar dat advies neemt de kerk in Staphorst niet over. "Aangezien er geen wetenschappelijk bewijs is over het nut van mondkapjes, is het de verantwoordelijkheid van de kerkgangers zelf of ze deze bij het in- en uitgaan willen dragen."

Nieuwe roosters

Bouwman is zaterdagmiddag druk bezig om de hele gemeente opnieuw in te roosteren, zodat er veel kleinere groepen ontstaan. De mensen die niet komen, kunnen thuis luisteren. Dat kon ook al. Bouwman verwacht overigens dat een aantal gelovigen niet komt, want ook in Staphorst lopen de coronacijfers op.

Vorige week mochten er zeshonderd mensen per dienst in de kerk, maar die zaten er niet. Het was een maximum op basis van de grootte van de kerk. "We hebben door experts een rapport laten maken over het aantal gelovigen en de luchtafzuiging in onze gebouwen. Daaruit bleek dat wij zelfs 750 mensen kunnen ontvangen en dat het besmettingsrisico, inclusief zingen, zo goed als nul is", zegt Bouwman. "Dat doen we niet, we nemen onze verantwoordelijkheid en we schalen drastisch af."

De kerk hoopt dat de commotie nu voorbij is. Mochten er morgenvroeg toch weer cameraploegen voor de deur staan - zoals vorig weekend het geval - dan mogen deze niet naar binnen. "We hebben serieus overwogen om journalisten uit te nodigen, maar daar was veel weerstand tegen", zegt Bouwman. "Dat negatieve beeld dat veel mensen van ons hebben, kunnen we toch niet wegnemen. Mensen die door een rode bril kijken, zien nooit groen."